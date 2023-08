鄰居聽尖叫聲報案　警破門發現半裸女被男友「戴狗鍊拴在地上」

▲警方驚險救出被綁架女子。(圖/翻攝自YouTube/PoliceActivity)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州傳出一名女子被男友用狗鍊拴在地上,警方前往現場時,發現她全身被脫到只剩內衣,脖子上掛著一條鍊子和大鎖,鍊子還被螺絲釘固定在地上讓她完全無法動彈,警方最後揮舞斧頭把鏈子砍斷,她才終於脫困。

37歲女子威爾森(Jonna Wilson)16日被鐵鍊鎖在地上長達5個小時,附近鄰居聽到她的尖叫聲幫忙報案,當地警方和消防員破門而入後,在屋內找到被囚禁的她。

The incident involving Moises May, 36 of Kentucky.

