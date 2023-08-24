纜車繩索斷裂！　巴基斯坦8師生「命懸一線」近距離畫面曝光

▲巴基斯坦纜車繩索斷裂。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦西部山區一輛纜車因「纜繩斷裂」卡在半空中，救難人員耗費16個小時，才將車上6名少年、2名成人平安救下。從曝光的畫面可以看到，8人擠在狹小的纜車上完全不敢移動，深怕一個失衡纜車就會墜落，獲救的15歲少年表示，「我以為這是我生命的最後一天。」

Extraordinary drone footage shows the cable car dangling dangerously in mid-air in Pakistan



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根據《每日郵報》報導，巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）偏遠山區巴塔格蘭（Battagram）因缺乏交通工具，許多人都仰賴吊索纜車往返其他地區，結果22日上午9時左右發生意外，其中一條纜線在運作過程中突然斷裂，導致6名學生、2名成人被困在900英呎（約274公尺）高空中。

當局獲報後立刻出動救難人員，起初想依靠直升機救援，但直升機旋轉葉片可能破壞纜車穩定度，直升機作業一度暫停，最終僅利用直升機吊索救出一名年紀最小的學童，其餘受困者則是陸續透過空中飛索救援，耗費近16小時才將人全數救出。

透過外媒捕捉到的畫面，由於纜繩僅靠單邊繩索支撐，所以受困乘客全都緊緊抓住車廂，不敢隨意亂動，避免失去平衡。獲救的15歲少年阿圖拉（Attaullah Shah）獲救後表示，「我以為這是我生命的最後一天，我再也活不下去，但上帝賜予我第二次生命。」

▲巴基斯坦少年受困纜車上16小時後獲救。（圖／達志影像／美聯社）



獲救少年古爾（Gul Faraz）表示，他永遠不會忘記這次經歷，在等待救援時，他擔心纜車會掉下去，「我們很快就會死。」他也同時呼籲政府，希望能在他們居住的地區蓋學校，或是建設橋梁和道路，「這樣我們和老人家就不用再面對這種事情。」

另一名少年里茲萬（Rizwan Ullah）也說，他此生再也不想坐纜車了，但這只有在村莊附近蓋一間學校才有可能。

纜車公司的負責人札林（Gul Zarin）目前已經被逮捕，罪名是怠忽職守、無視安全措施和危急生命；西北山區地方當局表示，他們已經關閉了所有被認為不安全的纜車。

當地一名學校老師說，每天大約有150名學生必須依靠纜車上學，但其中一些纜線缺乏定期維護，幾乎是冒著生命危險在搭乘。獲救學生阿塔（Ata Ullah）說，「我心裡對纜車感到很害怕，但我別無選擇，等到纜車修好後，我還是一樣會搭纜車去上學。」

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