纜車繩索斷裂！　巴基斯坦8師生「命懸一線」近距離畫面曝光

▲巴基斯坦纜車繩索斷裂。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

巴基斯坦西部山區一輛纜車因「纜繩斷裂」卡在半空中,救難人員耗費16個小時,才將車上6名少年、2名成人平安救下。從曝光的畫面可以看到,8人擠在狹小的纜車上完全不敢移動,深怕一個失衡纜車就會墜落,獲救的15歲少年表示,「我以為這是我生命的最後一天。」

