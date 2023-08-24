一睡醒收簡訊「400人瞬間失業」　澳洲公司無預警倒閉

▲澳洲交通建設公司「先進交通管理」無預警倒閉。（圖／翻攝自Facebook／Advanced Traffic Management WA，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一間交通建設公司無預警倒閉，多達400名的員工23日起床後，才突然接獲簡訊通知，在一夕之間沒了工作。該企業名為「先進交通管理」（Advanced Traffic Management, ATM），是西澳大利亞州政府的道路建設主要承包商之一。

根據7News，通知簡訊寫道，「早安，『先進交通管理』員工。今天起，所有輪班工作結束，您在ATM的僱傭關係也將終止。若您目前在工作現場，請繼續正在執行的工作，並且完成輪班。若您目前不在工作現場，您的僱傭已經被立即中止。清算人將透過電子郵件進一步溝通。」

員工道格拉斯（Damon Douglas）受訪時說，「所有人今天都被開除了，沒有事先警告之類的。」工會組織「建築、林業、海洋、採礦及能源聯盟」（CFMMEU）公開力挺失業員工，首席秘書長巴肯（Mick Buchan）表示，「我們呼籲州政府最終要醒悟過來，解決我們眼前的可恥情勢。」

「先進交通管理」註冊於2003年，為西澳主要道路工程計畫提供人力及設備，其總部設於珀斯（Perth），並獲得政府多個重要交通計畫合約，包括2024年9月前負責州內所有主要道路，以及1.65億澳幣（約新台幣34億元）的米切爾高速公路（Mitchell Freeway）拓寬計畫。

未料，隨著澳洲建設產業情勢惡化，ATM也因為未能償還債務，被聯邦法院下令倒閉清算，所有預定計畫立即停止。不過，根據一項政府政策，公司倒閉後，員工仍將獲得薪資及所有應得福利。