傳機上藏炸彈！瓦格納揚言兵變「攻占克宮」　為普里格津復仇

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津23日疑似墜機身亡，有消息稱是飛機上的酒箱中藏有炸彈，瓦格納相關社群帳號則指控俄軍擊落這架飛機，引發傭兵群情激憤，誓言若他的死訊屬實，將二度兵變占領克里姆林宮，為普里格津復仇。

▲ 普里格津疑似罹難，瓦格納傭兵揚言攻占克宮。（圖／路透）

綜合《每日快報》等外媒，與瓦格納有關的Telegram頻道已經公開警告，殺害普里格津將招來後果，其中一種說法包括攻占克宮，「有關瓦格納首腦普里格津去世的謠言，我們要開門見山地說，我們懷疑普丁領導的克宮官員企圖殺害他。」

他們聲稱，「若有關普里格津死亡的消息得到證實，我們將在莫斯科組織第二次『正義行軍』（March of Justice）！他最好還活著，這對你們比較有利……」揚言將再度發兵政變。

另有說法認為，這架飛機上可能藏有炸彈，爆炸後導致墜毀。一名消息人士更透露，飛機起飛幾分鐘前有一箱昂貴的葡萄酒被運上機，而炸彈很可能就藏在箱子裡。

瓦格納相關Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）則聲明指控，這架飛機是在莫斯科以北的特維爾州（Tver）被俄軍防空部隊擊落，「瓦格納集團領袖、俄國的英雄、祖國真正的愛國者普里格津，因背叛俄國的行動而死。」