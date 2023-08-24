　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7年首見！印度擬10月禁砂糖出口　國際糖價恐攀升

僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／達志／美聯社）
▲僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT


今年初以來，國際原糖期貨價格持續上漲，如今，僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，若真如此，恐進一步推升紐約和倫敦的砂糖價格，引發對全球食品市場價格的擔憂。印度可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，若真如此，恐進一步推升砂糖價格。（圖／達志／美聯社）
▲印度可能會在今年10月開始禁止砂糖出口，若真如此，恐進一步推升砂糖價格。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》23日報導，一位不願具名的印度政府官員透露，「我們的主要重點是滿足印度本地的砂糖需求，並從多餘的甘蔗中生產乙醇（酒精）」，遵守官方規定，「對於即將到來的季節，我們將沒有足夠的糖可供外銷出口」。
 

印度是僅次於巴西的重要產糖地，今年4月初，全印度糖業貿易協會（All India Sugar Trade Association）宣布，去年10月到今年9月的產季產量將下調3％，主要受到產地馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）降雨量影響。印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）
▲印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）

根據報導，印度西部馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)和印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％，而這兩個地區共占印度總糖產量的一半以上，印度的糖生產在2023/24季度可能會下降3.3％，至3170萬噸。
 

據大宗物資數據公司Barchart資深市場分析師紐森（Darin Newsom）的說法，「大部分的軟大宗物資都屬於『氣候衍生性商品』的範疇」，也因此天氣扮演了重要角色，除了巴西產量受到反聖嬰現象影響，包括印度也受到這波氣候影響，再來，印度部分甘蔗被轉作提煉乙醇，也使得糖供給下降。印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）
▲印度西部馬哈拉什特拉邦和印度南部卡納塔卡邦等甘蔗種植區的季風雨量，低於平均水平多達50％。（圖／達志／美聯社）

印度之所以要提煉乙醇，根據《CNBC》表示，這是因為自4月初，包括沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，使得更多甘蔗被轉為提煉乙醇做為生質柴油，結果就是造成糖價持續攀升。沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，使得更多甘蔗被轉為提煉乙醇做為生質柴油。（圖／達志／美聯社）
▲沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，使得更多甘蔗被轉為提煉乙醇做為生質柴油。（圖／達志／美聯社）
 

印度早在2016年，就對砂糖出口徵收了20％的稅，藉此抑制海外銷售，如今因為上述的原因，當地糖價本週已升至近2年來的最高水平，促使印度官方允許糖廠在8月僅出口20萬噸糖，根據官員說法，「食品通脹是一個問題。最近糖價的上漲消除了任何出口的可能性」，官員表示，過去2年，印度已經允許糖廠大量出口糖，「但我們也必須確保足夠的本國供應和穩定的價格」。僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／翻攝自推特）
▲僅次於巴西的重要產糖地的印度，可能會在今年10月開始禁止砂糖出口。（圖／翻攝自推特）

延伸閱讀
31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖　本人笑喊：不想浪費丈夫基因
一夜之間「無聲滅村」1700人慘死！上千頭牲畜倒地暴斃　兇手竟是它
女在泳池溺斃「尪獲1.4億保險金」　法院屍檢完先送他死刑

ET快訊
「準蘇拉」周末可能成中颱！　發警報時間曝
顧寶明「千萬遺產」消失　女兒怒告！三媽慘了
鬼月預告「送肉粽」！　專家說重話：後果自行負責
獨／李多慧變新聞主播！　粉紅套裝現身
快訊／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死路人！　10萬交保
熱帶低壓離台近！　專家：若成颱可能很快發警報
快訊／輝達帶動！　AI股緯創、技嘉、廣達漲逾半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄官方人士稱「瓦格納飛機」疑遭炸毀！機身留有彈孔　現場畫面曝

瓦格納首腦墜機「傳手機詭落遺體旁」　俄軍運輸機巧合飛抵白俄

普里格津還活著？　網傳他自導自演用這招「假死」

7年首見！印度擬10月禁砂糖出口　國際糖價恐攀升

日福島核廢水「各項指標」全通過檢測！今12時正式排放入海

瓦格納首腦墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後主使是他

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

調查：大陸假帳號網路釣魚英官員 大量謀取機敏資訊

快訊／曾叛變普丁　瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

俄媒證實普里格津恐墜機身亡　瓦格納稱遭擊落

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

俄官方人士稱「瓦格納飛機」疑遭炸毀！機身留有彈孔　現場畫面曝

瓦格納首腦墜機「傳手機詭落遺體旁」　俄軍運輸機巧合飛抵白俄

普里格津還活著？　網傳他自導自演用這招「假死」

7年首見！印度擬10月禁砂糖出口　國際糖價恐攀升

日福島核廢水「各項指標」全通過檢測！今12時正式排放入海

瓦格納首腦墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後主使是他

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

調查：大陸假帳號網路釣魚英官員 大量謀取機敏資訊

快訊／曾叛變普丁　瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

俄媒證實普里格津恐墜機身亡　瓦格納稱遭擊落

毒鴛鴦搞分裝工廠...七夕被逮還想撞警　遭上銬送警局過情人節

500kg輪胎拆路邊待修！父子檔「1分鐘偷走」　遭逮辯：影響交通

新北民宅火警！4人受困「打119聽指令逃生」　26消防員急灌救

「準蘇拉」周末可能成中颱　發警報時間曝！下周進逼東部先變天

北台灣上半年「認證完銷」僅4案　社子創價驚呆在地

永慶加盟四品牌中區經管會6場捐血活動　為中彰雲投注入超過2千袋新血

舊換新67.5萬起！和泰展開TOYOTA Yaris Corss預售9／28正式上市

賴清德破4成！前藍委嘆選戰進垃圾時間　綠謹慎：不排除變1對1可能

光頭男賣「毒咖啡紅包」家中被捕　爸罵：關到死為止...不會去看你

農曆七月普渡供品捐作愛心　原鄉部落學童返校日開心領回

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

地表最孤獨的女人！她不知新冠肺炎

瓦格納首腦墜機亡！　97秒「墜毀目擊」影片曝光

2023全球智商排名台灣第3名　這2國超車

輝達公布財報　美股勁揚184點

普里格津飛機墜毀當下　普丁正觀賞音樂會

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

瓦格納首腦墜機亡　拜登不意外！懷疑幕後主使是他

越南寶元鞋廠再裁1200人　寶成回應了

俄媒證實普里格津恐墜機身亡　瓦格納稱遭擊落

俄傭兵首腦恐墜機身亡　烏克蘭：普丁選前向俄國菁英示警

印度搶先登陸月球南極　各國最想探索原因曝

更多熱門

相關新聞

「阿姨讓我腰力變好」！另類房仲廣告讓人看嘸

「阿姨讓我腰力變好」！另類房仲廣告讓人看嘸

有網友在基隆看到一個創意房仲廣告，但仔細看卻看不出到底是要買床還是買房，引起網友討論，不少人都認為看不懂到底要賣什麼，也有網友認為「不太正經，小孩經過看到這個廣告時，大人要怎麼解釋？」

博焱「轉行當房仲」近況曝光！

博焱「轉行當房仲」近況曝光！

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

印度搶先登陸月球南極　各國最想探索原因曝

印度搶先登陸月球南極　各國最想探索原因曝

即／印度「月船3號」成功登陸月球南極

即／印度「月船3號」成功登陸月球南極

關鍵字：

周刊王CTWANT砂糖糖價印度

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面