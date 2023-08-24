鳳梨給被詐騙嬤上香　求家屬原諒！馮語婷揪1重點「根本沒圓滿」

▲鳳梨找到被詐騙阿嬤家屬，鞠躬道歉。（圖／翻攝自Instagram／吳泓逸）



記者崔子柔／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）多年前因為幫詐騙集團把風，騙走高雄一名阿嬤47萬元，雖然多次公開承認犯錯，仍遭到輿論撻罰多年，他昨（23）日發文透露找到人，到靈骨塔給過世的阿嬤上香，並鞠躬求得家屬原諒，但網紅馮語婷認為，重點是要還錢，「這是你熱衷炫富的代價」。

馮語婷昨日在臉書發文表示，就社會大眾的觀點來看，道歉本來就是應該要做的事情，所以根本不用在那邊好棒加油，她也納悶，「幾個月前鳳梨就有提到阿嬤去世了，代表當時已經明確知道阿嬤的消息了，那怎麼會拖到現在才要處理？」

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▲被詐騙阿嬤家屬接受鳳梨道歉。（圖／翻攝自Instagram／吳泓逸）



馮語婷指出，另有比較現實一點的問題，就是雖然鳳梨因詐騙被判刑也服刑完畢，「但是道歉不用錢，重點是要還錢啊！因為這是你熱衷炫富的代價，所以對大家來說根本沒有圓滿這回事，這不是落井下石，這是現實！」

馮語婷認為，雖然鳳梨現在積極卸下「公眾人物」這個身分，但目前承受的都是之前所作所為的反噬，這次道了歉卻沒還錢，在她眼裡「等於做一半」，因為鳳梨多年來炫富、口無遮攔的行為，「再加上幾次發文道歉完隔天又調皮搗蛋，要讓社會大眾接受還有很長的一段路要走」。

鳳梨PO出上香、鞠躬的照片後，網友的評價兩極，面對許多攻擊性留言，鳳梨無奈說：「不要問我為什麼現在才講，很多事情要經過時間和過程，我不想解釋那麼多了」，有人直接開酸：「不難找到啊！之前為什麼不願意找？」他則罕見回擊：「個資法你知道是什麼嗎？不要自以為很懂，講一堆沒營養的」。