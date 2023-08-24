普里格津「私人飛機墜毀」當下　普丁正在觀賞音樂會

▲普里格津墜機當下，普丁正出席音樂會。（圖／取自克里姆林宮）

記者林彥臣／綜合報導

俄媒塔斯社報導稱，一架私人飛機在莫斯科北部特維爾地區（Tver region）墜毀，造成機上10人死亡，無人生還，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在乘客名單上。就在墜機事件發生地當下，俄羅斯總統普丁則是正在觀賞一場音樂會。

根據《天空新聞》報導，普丁當時正出席紀念蘇聯紅軍在庫爾斯克戰役（Battle of Kursk）勝利80周年的活動。

《炸毀俄羅斯》（Blowing Up Russia）一書的作者費爾什廷斯基博士（Dr Yuri Felshtinsky）對相關事件評論表示，普里格津已成為普丁的眼中釘，這證明了普里格津並不強大，雖然不清楚普丁的地位是否有改善，但俄羅斯人不喜歡領導人軟弱。