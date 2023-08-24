　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

世上最孤獨的女人與世隔絕79年　她不知道新冠肺炎、第二次世界大戰

▲利科娃與世隔絕甚至不知道新冠肺炎和二戰。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俄羅斯寒冷的西伯利亞住著一位被外界封為「世界上最孤獨的女人」，這位79歲的婦人利科娃（Agafia Lykova）自出生起就和家族過著與世隔絕的生活，親人相繼離世後，家族只剩她一人，她甚至不知道第二次世界大戰開始和結束時間以及肆虐全球的新冠肺炎（COVID-19）。

《每日鏡報》報導，利科娃的家族在1936年時，為了躲避前蘇聯對東正教教徒的迫害，才會躲避至西伯利亞，利科娃的雙親和4名孩子就在這過了與世隔絕的40多年生活，直到1978年被研究人員發現他們，利科娃回憶，那是她首次看電視，得知史達林過世，並了解到第二次世界大戰。

根據報導，利科娃的母親於1961年過世，之後她的兄弟姊妹相繼離世，1988年父親過世後，她成了全家族最後一個人，前蘇聯政府時期，她曾獲邀到各地參觀一個月，她還搭乘了汽車、火車和直升機等體驗文明，不過因為不適應，她最後還是決定回到西伯利亞居住。

利科娃住在山間小屋，當時曾有一名地質學家謝羅夫（Erofey Serov）陪著她住在小屋裡，直到2015年他也過世，由於小屋年久失修，年事已高的她也無法像年輕時自己整修房子，俄羅斯鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）得知消息後，就派人幫她建造新房子，而利科娃至今仍沒有交通工具、不用手機、網路，靠著自己養羊、種馬鈴薯和蔬菜養活自己。

世上最孤獨的女人與世隔絕79年　她不知道新冠肺炎、第二次世界大戰

▲79歲的婦人利科娃自出生起就和家族過著與世隔絕的生活，親人相繼離世後，家族只剩她一人。（圖／翻攝自推特）

朋友來借住竟自焚亡！女租客死裡逃生　見「4層樓被燒壞」聞賠償抖爆　
人妻狂炫富還嗆「不爽的去轉發」…慘害老公被調查　網見她真正目的喊：高招！
差36歲爺孫戀「過戶7房產」寵爆…不甩「做小姐」爆料　72歲男星曝決心結婚關鍵

ET快訊
瓦格納首腦普里格津「私人飛機墜毀」　10人身亡　
北市「3公尺黃金巨蟒」逃家去西門町　飼主要出面了
日本商家列「6行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本
罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普里格津「私人飛機墜毀」當下　普丁正在觀賞音樂會

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」周圍西裝男一臉疑惑

快訊／瓦格納首腦普里格津「私人飛機墜毀」　10人身亡　

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

2023「全球智商」排行台灣第3名　被這2國超車

快訊／路透：美批准售台灣「5億美元」F-16搜索追蹤裝備

製鞋龍頭寶成「越南廠」再裁1200人　母公司回應了

泰王任命賽塔為總理　新政府親軍方成員備受爭議

日本商家列「6NG行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本

印度登陸「月球南極」全球第一　各國最想探索這裡原因曝光

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

後座女伴跌下車！新北機車猴連噴10秒髒話　全場傻眼：快放生

普里格津「私人飛機墜毀」當下　普丁正在觀賞音樂會

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」周圍西裝男一臉疑惑

快訊／瓦格納首腦普里格津「私人飛機墜毀」　10人身亡　

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

2023「全球智商」排行台灣第3名　被這2國超車

快訊／路透：美批准售台灣「5億美元」F-16搜索追蹤裝備

製鞋龍頭寶成「越南廠」再裁1200人　母公司回應了

泰王任命賽塔為總理　新政府親軍方成員備受爭議

日本商家列「6NG行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本

印度登陸「月球南極」全球第一　各國最想探索這裡原因曝光

吳子嘉斷言館長「知識含量」不足以分析民調　只好以法制暴

柯文哲緬懷823砲戰搞錯年份　被抓包「寫成1947年」

31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖　本人笑喊：不想浪費丈夫基因

普里格津「私人飛機墜毀」當下　普丁正在觀賞音樂會

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」周圍西裝男一臉疑惑

鬼月別鐵齒！專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

華為「在台品牌店」全數關閉　最後一家店吹熄燈號

快訊／瓦格納首腦普里格津「私人飛機墜毀」　10人身亡　

美人妻花蓮訪友「回家崩潰痛哭」！夫一問原因氣炸提告

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

即／普里格津私人飛機墜毀　10人身亡　

印度搶先登陸月球南極　各國最想探索原因曝

2023全球智商排名台灣第3名　這2國超車

越南寶元鞋廠再裁1200人　寶成回應了

即／路透：美批准售台F-16搜索追蹤裝備

即／印度「月船3號」成功登陸月球南極

地表最孤獨的女人！她不知新冠肺炎

公園暴力性侵勒斃女教師　兇嫌大頭照曝光

他娶泰籍嫩妻　初次歡愉後「被控告性侵」

泰王任命賽塔為總理　政府親軍方成員受爭議

「最美清潔工」她化妝掃街道　巨乳辣翻

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

即／普里格津私人飛機墜毀　10人身亡　

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

女警七夕低頭開單爆紅！3.3萬人跪求IG

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面