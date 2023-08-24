地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

▲利科娃與世隔絕甚至不知道新冠肺炎和二戰。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

俄羅斯寒冷的西伯利亞住著一位被外界封為「世界上最孤獨的女人」，這位79歲的婦人利科娃（Agafia Lykova）自出生起就和家族過著與世隔絕的生活，親人相繼離世後，家族只剩她一人，她甚至不知道第二次世界大戰開始和結束時間以及肆虐全球的新冠肺炎（COVID-19）。

《每日鏡報》報導，利科娃的家族在1936年時，為了躲避前蘇聯對東正教教徒的迫害，才會躲避至西伯利亞，利科娃的雙親和4名孩子就在這過了與世隔絕的40多年生活，直到1978年被研究人員發現他們，利科娃回憶，那是她首次看電視，得知史達林過世，並了解到第二次世界大戰。

根據報導，利科娃的母親於1961年過世，之後她的兄弟姊妹相繼離世，1988年父親過世後，她成了全家族最後一個人，前蘇聯政府時期，她曾獲邀到各地參觀一個月，她還搭乘了汽車、火車和直升機等體驗文明，不過因為不適應，她最後還是決定回到西伯利亞居住。

利科娃住在山間小屋，當時曾有一名地質學家謝羅夫（Erofey Serov）陪著她住在小屋裡，直到2015年他也過世，由於小屋年久失修，年事已高的她也無法像年輕時自己整修房子，俄羅斯鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）得知消息後，就派人幫她建造新房子，而利科娃至今仍沒有交通工具、不用手機、網路，靠著自己養羊、種馬鈴薯和蔬菜養活自己。

▲79歲的婦人利科娃自出生起就和家族過著與世隔絕的生活，親人相繼離世後，家族只剩她一人。（圖／翻攝自推特）



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