泰王任命賽塔為總理　新政府親軍方成員備受爭議

▲泰王瓦吉拉隆功批准總理任命案之後，賽塔（Srettha Thavisin）向泰王畫像行跪拜禮。（圖／路透）



文／中央社

泰國新總理賽塔今天在泰王瓦吉拉隆功認可下就職。但是他領導的聯合政府備受爭議，因為成員中的兩個親軍方政黨，與曾經推翻過去政府的政變將領有關聯。

法新社報導，為泰黨（Pheu Thai）籍地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）獲任命為總理，結束自從5月大選後長達數月的政治僵局。為泰黨與億萬富豪前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）淵源深厚。

戴克辛昨天結束15年流亡生涯返國，旋即因過去所涉多起貪汙案而遭到羈押。數個小時後，61歲的賽塔就獲得國會表決確認成為新總理。

賽塔於當地時間晚間6時在為泰黨中央的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）頒授的組閣書面敕令，很可能於數日內宣布內閣成員。

卸任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）向賽塔道賀並且予以祝福。上一個為泰黨政府遭到曾任陸軍總司令的帕拉育推翻。

泰國5月14日舉行國會眾議院選舉，新興政黨前進黨（Move Forward）在年輕和都會選民對於長達近10年軍方支持的統治不滿聲浪高漲下，一舉囊括最多席次，帕拉育遭遇重挫。

但是前進黨推動修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，並且槓上有權有勢的既得利益階層，令社會菁英為之震驚，導致前進黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在國會的總理選舉中失利。

這才使得第2大黨為泰黨籌組包括兩個親軍方政黨在內的聯盟推舉賽塔選總理。這兩個政黨其中一個是帕拉育所屬政黨，另一個則與2006年、2014年分別推翻戴克辛、戴克辛胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）政府的將領有關連。