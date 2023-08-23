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快訊／印度「月船3號」成功登陸月球南極　繼美俄中後第4國

記者林彥臣／綜合報導

印度月船3號（Chandrayaan-3）成功登陸月球南極，使印度成為繼美國、俄羅斯、中國之後，第4個成功讓探測器軟著陸月球的國家。印度太空研究組織的工程師，第一時間向總理莫迪報告，「我們在月球上軟著陸了。」

▲▼印度月船3號成功登月。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度月船3號成功登月，工作人員用手機記錄歷史時刻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度月船3號成功登月。（圖／路透）

▲月船3號視角的登錄畫面。（圖／路透）

根據英國媒體《天空新聞》報導，印度總理莫迪正在南非參加金磚國家峰會，藉由演說的機會表示，「這是一個歷史性的時刻，對於每一個印度人來說，我們都非常自豪……我要祝賀我們國家所有14億公民，這一成功屬於全人類，並有助於其他國家未來的登月任務。」

月船3號在繞行地球約10天之後，８月1日被送入跨月軌道，接著6日進入月球軌道，在降落之後，六輪探測車將彈射出去，並在月球表面的岩石與隕石坑周圍漫遊，收集數據與圖像，回傳地球進行分析。

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