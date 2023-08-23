福島核廢水排海為何選明天？　日媒分析國內外「4大考量」

▲ 岸田20日到訪福島第一核電廠，在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄22日召開內閣會議，要求在氣象及海象條件允許下，於24日起排放福島核廢水入海，時間點定為當地下午1時（台灣中午12時）。《日經中文》分析，日本政府選定24日開始排放有4大原因，雖考量南韓政府延至8月下旬，但因儲水設施即將滿載，加上國內選舉及中國政府譴責聲浪，判斷無法繼續拖延。

● 儲水設施即將滿水

日本前首相菅義偉政府2021年4月便決定，目標在2年後處理核廢水。同年成立的岸田政府也預計在2023年年內開始排海，1月決定將時間點定在春季至夏季，原因是東京電力公司1月指出，核電廠內的核廢水儲水罐將在今年約夏季至秋季到達滿水位，若秋季有颱風來襲，使得大量雨水流入反應爐內，時間點還會更早。

● 外交因素

國際原子能總署（IAEA）7月4日發布報告，認定福島核廢水排海計畫「符合國際安全標準」。日方便根據這份報告，向福島及周邊國家說明科學上的安全性。

南韓總統尹錫悅也對該報告表示信任，雖備受南韓輿論批評，仍展現對日方做法的理解。岸田考量尹錫悅的立場，認為排放時間點若落在18日美日韓峰會前後，南韓國內批評聲浪會更加高漲，因此延後至峰會結束後的8月下旬。

● 選舉考量

福島縣沿海拖網捕撈工作9月將解禁，當地出現希望避免和排放時間撞期的聲浪。此外，岩手縣知事任期將於9月結束，同月將舉行縣議員選舉，接著是10月的宮城縣議員選舉，以及11月福島縣議員選舉。

日本國會眾議員任期將在10月過半，解散時間點備受關注。若排放時間點在秋季以後，不免牽扯到選舉。

● 中國不滿

東電4月雖將儲水罐預估滿水的時間點延後至2月至6月，相較1月較為充裕，岸田仍未改變在夏季以前排放的計畫。因政府內部有觀點認為，一旦延後會令中國認為批評奏效，進而加強譴責聲浪。

岸田也反覆向周邊人士強調，在夏季排放的計畫並未改變，最終敲定於8月下旬開始進行。