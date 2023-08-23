爺爺跨越病房　見老伴最後一面「緊握雙手告別」！ICU醫護感動爆

▲爺爺緊握奶奶的手沒有鬆開過。（圖／翻攝自FB／林婷一下吧 icu護理師）



記者施怡妏／綜合報導

昨（22）日是七夕情人節，ICU上演一段浪漫的情節！奶奶突然腦出血住進ICU，後來爺爺因為肺炎插管一陣子了，住在呼吸照護中心，爺爺平時只能透過視訊見奶奶，也一直很想下樓探望奶奶，於是在護理人員的協助之下，兩人跨越病房碰面了，爺爺的眼神充滿了不捨和疼惜，摸著奶奶的手一直都沒有鬆開過。

護理師林婷在粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文，分享七夕令人動容的一幕，奶奶意識不清，病況危急住進ICU病房，爺爺住在呼吸照護中心，意識還算清醒，兩人已經一個多月沒有見面了，平時爺爺只能透過視訊看看奶奶，孩子們請求醫護人員，讓兩人可以碰上一面。

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林婷表示，兩個單位的醫療人員二話不說極力幫忙，聯繫推床、準備足夠氧氣跟監視器，協同多位醫護人員，合力推著爺爺的大床到ICU與奶奶相見，「這一天，兩位老人，也許是最後一次見面了」。

爺爺內心知道「這次要好好告別了」，即使兩人的嘴上都插管不能說話，但爺爺眼神充滿不捨與疼惜，摸著奶奶的手一直沒有鬆開，千言萬語都匯聚在了眼神中，所有醫護人員都被這一幕感動。

林婷感慨，每天在忙碌的環境，被時間追著跑，但還是有很多時候內心還是會被觸動，有多少人在生命最後想完成心願 ，「這次我們又做到了，副護理長阿萍在旁看著也說：他們一定能感受到彼此吧！這個畫面太美了」。

貼文一出，網友們也超感動，「全台最正的護理師妳是天使」、「賺人眼淚餒」、「人美心善的護理師們」、「雞皮疙瘩的感動！妳們真的好棒！超棒」、「洋蔥辣到眼睛餒」、「看了好難過又好感動」、「妳們真是太貼心，太令人尊敬」、「看了文字都可以想哭」。