公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

▲南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞冠岳生態公園17日發生駭人聽聞的性侵暴力致死事件，30多歲的受害國小女教師上班途中慘遇橫禍，不僅被兇嫌戴手指虎痛毆、甚至還遭勒頸，最後引發窒息腦部缺氧死亡。如今，南韓警方經過討論後，決定公開兇嫌崔某的姓名、長相、年齡等個人資訊。

根據《韓聯社》，首爾警察廳今（23）日下午召開委員會，討論是否公開新林洞性侵致死兇嫌的個人資訊，不過考量其犯案前經過縝密的規劃、在公共場所針對不特定女性犯案、犯行殘忍無道，因此決定對大眾公開兇嫌身份，為現年30歲的崔允鍾（최윤종，音譯）。

崔允鍾待業在家啃老，和父母同住在首爾市衿川區禿山洞的住處，缺乏正常社交生活，長久以來就是往返住處和網咖，就連新年和中秋節連假也是待在網咖裡玩電腦遊戲。

崔允鍾早在今年4月便透過網路購買犯案用的金屬材質手指虎，還特別選擇未設置監視器的地方作為犯案地點，顯示其犯案前經過縝密的事前規劃，受害者送醫治療3天後仍因勒頸所造成的腦部缺氧而不治身亡。

警方所召開的委員會表示，「根據兇嫌自首供詞和監視器影像、犯案工具，顯示其犯案證據相當充分。連日來發生多起重大犯罪，導致全國民眾陷入恐慌，為了防範犯罪和考量公眾利益，決定公開兇嫌的個人資訊。」

警方表示，在向崔允鍾說明拍攝、公開犯罪嫌疑人面部照片（大頭照，mugshots）的程序後，以徵求其同意；不過，警方並未說明崔允鍾同意拍攝和公開大頭照的原因。

據悉，地鐵新林站隨機殺人（7月21日）兇嫌趙宣、地鐵書峴站隨機衝撞和殺人（8月3日）兇嫌崔元鍾皆拒絕拍攝和公開大頭照，於是警方在公開兩人的面部特徵時，只好公開兩人的證件大頭貼照和監視器拍攝到的逮捕畫面。

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