南韓「時間暫停」20分！時隔6年全國防空演習　網怨沒聽到警報聲

▲南韓時隔6年實施全民防空演習，遊客聽到警報聲響後停下腳步。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（23）日下午2時實施長達20分鐘、由全國民眾參與的空襲演習，以求加強應對可能來自北韓（朝鮮）的導彈威脅或空襲行為，是自從2017年8月以後時隔6年由全國民眾參與的防空演習，管制區域的車輛必須停靠道路右側、行人須至室內或地下空間躲避。不過許多民眾表示，根本沒有聽到警報聲。

根據《韓聯社》，南韓全國各地從23日下午2時起響起警報聲，劃開防空演習的序幕，各地方政府也透過廣播指示居民至鄰近避難所或安全的地下空間，而限制車輛移動的管制區域則有216處，駕駛必須將車輛停靠在道路右側，聽取廣播靜候指示，大型超市、電影院等480處公共場所也配合防空演習疏散消費者。

▼大田廣域市23日下午2時響起防空演習警報。

不過空襲警報聲響只有1分鐘、演習時間僅20分鐘，且社群網路上出現許多則抱怨警報聲響「太小聲」的發文，讓許多南韓當地民眾絲毫未感受到防空演習該有的氣氛，就連公務員也未能遵守規定協助疏散狀況外的外國觀光客。

報導舉首爾光化門廣場為例，防空演習警報聲響起後，觀光客和行人們仍自顧自地自由行走，戴上「民防衛」臂章的公務員和警察們並未依照規定協助指示民眾前往鄰近避難所；至於限制車輛移動的世宗大路十字路口，行人則在未受管制的情況下自由穿越斑馬線，雖然有部份公務員依照指示要求行人前往光化門地鐵站避難，但其他公務員仍處於狀況外。

▲▼南韓時隔6年實施全民防空演習，民眾被要求前往避難所等地下空間，至於車輛則須停靠道路右側。（圖／路透）

南韓全境的學校也參與此次防空演習，學生們依照指示前往校園的地下室躲藏。

不過社群網站X（前身為推特）上有許多南韓當地民眾抱怨，他們根本沒有聽到空襲警報聲響，有的人甚至還直接睡過頭。

▲南韓實施防空演習，大邱市壽城區黃金幼稚園學童戴著防災帽、緊牽老師的手避難。（圖／達志影像）

另外，位處南北韓戰爭「最前線」的西海（黃海）5島（延坪島、白翎島、隅島、大青島、小青島）也參加此次空襲，腳本設定為當北韓向西海5島發動奇襲砲擊，造成通訊設備被破壞、住宅和山林因此起火時，如何從島上疏散包括年長者在內的居民，白翎島、延坪島的50多名居民們搭乘隸屬海洋警察的氣墊船，前往仁川市永宗島。

防空演習還針對受傷民眾的送醫過程加強訓練，重傷的民眾搭乘仁川消防本部的消防直升機，直接被送往嘉泉大學吉醫院。

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