台籍毒梟妻「幫老公逃獄」砸大錢雇黑幫劫人　柬警：越獄恐關到死

記者詹雅婷／綜合外電報導

柬埔寨一名45歲台籍陳姓囚犯因販毒遭重判52年，以牙痛為由申請外出就醫期間被5名蒙面歹徒持槍劫走，最終在首都金邊市遭逮捕。柬埔寨警方透露，台籍陳姓囚犯的妻子不惜砸下重金，雇用美國黑幫劫走在獄中服刑的丈夫，如今陳姓囚犯面臨越獄罪名，這也意味著他的餘生將在監獄中度過。

柬中時報報導，這名台籍陳姓囚犯原本計畫逃往寮國和其他鄰國，但由於警方加強邊境把守，於是他折返回首都金邊藏身，結果遭到逮捕。

負責緝毒工作的國家警察總署副總監莫基都23日針對此案召開記者會表示，柬埔寨警方正與周邊國家及美國警方密切合作展開追捕，整起案件包括台籍陳姓囚犯共有11人（10男1女）落網，其他人分別是台灣男子Chen Yueh Sheng、美籍華人Chloe Yinrong、柬籍男子辛盛、沙烏地阿拉伯男子Alshammari以及6名美籍柬裔男子。另外此案還有7名嫌犯在逃。

▲▼蒙面歹徒闖入診所後，持槍威脅武警並劫走陳男 。（圖／翻攝自YouTube）

莫基都表示，台籍陳姓囚犯使用4個身分姓名，涉及兩起重大毒品案件，2009年2月被捕後遭判刑26年，接著在服刑期間從監獄指揮小弟販賣及運送毒品，再度被判刑26年，總計服刑52年。而這次他將面臨越獄罪名，這也意味著他的餘生將在監獄中度過。

莫基都透露，台籍陳姓囚犯的妻子不惜砸下重金，雇用美國黑幫劫走在獄中服刑的丈夫。台籍陳姓囚犯妻子找上台灣男子Chen Yueh Sheng支付巨款策畫劫囚，接著他與在金邊經營酒吧的美籍華人Chloe Yinrong接觸，靠著一層層的關係執行劫囚計畫，由柬籍男子辛盛購買槍械，再把武器轉交給從美國飛抵柬埔寨的美籍柬裔男子。美籍柬裔男子共有6人，其中5人闖進牙科醫院劫囚，另一人在外接應。

莫基都指出，警方已經查明槍械來源，正在追捕涉案者。