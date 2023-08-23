男客連點8杯飲料　闆娘超感動！監視器驚見他「狂自慰4小時」嚇壞

▲ 男子雙手放在下體，眼睛不斷偷瞄老闆娘。（圖／翻攝自DAUM Cafe）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起詭異事件，一名咖啡廳老闆娘報案指出，店裡有一名常來光顧的男性客人，有次一坐就是4個小時，還點了多杯飲料，令她十分感激，沒想到查看監視器卻發現，這名客人在座位上緊盯著她當眾自慰，令她嚇得趕緊報警。

《紐西斯新聞社》報導，這名老闆娘22日在網路論壇以「咖啡廳有變態…警察無消無息」為題發文表示，她經營咖啡廳已有7年時間，有一名男性客人從疫情前就偶爾會來光顧，疫情減緩後最近又重新上門，當時她還開心和客人打招呼。

然而，這名男客有次在中午尖峰時段過後上門，一坐就是4個小時，期間點了4杯熱拿鐵、3瓶啤酒和1杯奶茶，老闆娘因此對他相當感激，後來卻發現他的視線總是在自己身上和手機上徘徊，身體也有些不自然，令老闆娘察覺不對勁。

她將監視器畫面截圖給家人看，家人便注意到男子的手部動作有些怪異，她重新確認影片後才發現，男子整整4個小時都在座位上看著她自慰，被發現時就會假裝在看桌上的手機。

由於當時店內沒有其他客人，感到害怕的老闆娘請友人來陪她，這時這名男客卻慌忙離開咖啡廳，連他帶來的雨傘都忘記帶走，老闆娘隨後報警。

她發文寫道，「好像不該看監視器才對。我本來覺得開咖啡廳很有趣，現在卻覺得反感、有壓力，很怕對方會再來，還因此做惡夢」，且報案後得到的回應卻是，由於她並不是親眼目睹對方的猥褻行為，而是透過監視器發現，不算受害者而是目擊者，後續也沒有再聯絡她。

網友對此紛紛留言表示，「瘋子吧」、「是在幹麼啊，怎麼會有這種怪人」、「老闆娘一定很害怕吧，他需要重罰」、「超級噁」、「4個小時的話皮都要磨掉了吧，有夠噁」、「之前打工也遇過這種人，我就理直氣壯地叫他出去了」。