共和黨初選首場辯論名單出爐　川普將缺席：不想被民調1%的人提問

▲美國共和黨23日將在密爾瓦基舉行黨內初選首場辯論，左起為佛州州長迪尚特、前總統川普、前副總統彭斯、企業家拉馬斯瓦米。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國2024年11月5日將舉行下屆總統大選，共和黨全國委員會（RNC）21日晚間宣布，共8名參選人有資格參加23日晚間的黨內初選首次辯論，擢選條件包含至少4萬名個人捐款者，以及初選民調維持超過1%。然而，民調大幅領先的川普表示，他將不會參加辯論，「為什麼我要允許1%、2%和0%的人整晚向我提問？」

根據CNN報導，2024年美國大選共和黨黨內初選首場辯論名單公布，符合資格者有：前副總統彭斯（Mike Pence）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）、前阿肯色州州長賀勤森（Asa Hutchinson）前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）、南卡州參議員史考特（Tim Scott）以及企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。

▲美國前總統川普證實不會出席辯論，且預錄了一段訪問節目，預計與辯論同時段播出。（圖／路透）

8人名單並不包含在共和黨初選全國民調與州早期民調大幅領先的前總統川普，數月以來，川普持續暗示他將略過首場辯論，還曾說過「為什麼我要允許1%、2%和0%的人整晚向我提問？」川普本人也在20日發文表示，美國選民熟悉他，也知道他在白宮4年的政績，因此不會參加辯論。另外，他已提前錄製一段電視採訪，預計在辯論進行的同時段，作為對手節目播出。

▲佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。（圖／路透）

CNN表示，在川普缺席的情況下，佛州州長迪尚特是民調支持度最高的候選人，他在初選競選的最初幾個月裡，呼聲未能取代川普，最近幾周縮減了競選規模，並重組競選團隊，23日晚間的辯論預計他將成為全國關注焦點，他是否能被推舉出線，可能成為共和黨初選的轉捩點。

▲美國前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／路透）

川普前副手彭斯起初在達到4萬名捐款者門檻時一度遭遇困難，所幸在辯論開始前2周達標。彭斯20日受訪時批評了川普缺席辯論的決定，他說每一個具資格的候選人「都應該站在台上，準備好回答那些問題」。

▲美國38歲企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）宣布投入共和黨內初選，角逐2024年總統大選。（圖／路透）

至於先前表態，若當選總統將保衛台灣直至2028年美國實現「半導體獨立」，因而在台灣引發討論的企業家拉馬斯瓦米21日在X（推特）上傳一段練習網球的影片，宣稱是在為辯論做準備，此外，他也出現在許多共和黨競選人選擇略過的自由派媒體節目上。支持迪尚特的超級政治行動委員會，上周建議迪尚特攻擊拉馬斯瓦米，這顯示拉馬斯瓦米的競選聲量有所上升。

共和黨全國委員會要求參加辯論的候選人須至少吸引4萬名個人捐款者，並在3次黨內初選全國民意調查中，或2次全國民調加上2次州內初期民調中獲得至少1%支持率。另外，候選人還得簽署同意書，支持共和黨初選的最終人選，目前尚不清楚川普是否簽署這項承諾。

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