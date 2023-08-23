福島核處理水排海計畫曝！　首波7800噸將排放17天

▲ 岸田20日到訪福島第一核電廠，在排放核廢水以前視察相關設施。（圖／路透）

文／中央社東京23日綜合外電報導

日本政府已決定最快8月24日開始排放「核處理水」，營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電）已公布排放計畫，首波預計用17天將總量約7800噸「核處理水」排放入海。

福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

截至今年6月29日止，用來存放「核處理水」的貯存槽已約千座，總量約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98%。

日本放送協會（NHK）及「福島民友新聞」報導，東電8月22日公布「核處理水」排放計畫指出，2023年度（到2024年3月底止）預定排放量約3萬1200噸，約為福島第一核電廠內存放總量的2.3%。

如果一切順利，東電將從8月24日開始排放首波「核處理水」，預計將用17天將總計約7800噸「核處理水」稀釋到國家標準以下，也就是每公升含氚量低於1500貝克後排放入海；首波單日排放量約為460噸。

東電已在8月22日展開排放入海的第一階段作業，用約1200噸海水稀釋約1噸「核處理水」，並貯存在專用水槽內，只要經檢查確認氚濃度符合排放標準，最快就能在8月24日開始排放。

不過，屆時能否順利排放及開始排放的時間等，還須視天候與海象等情況而定，因此，將待8月24日上午進行最後判斷。

東電預定在2023年度內排放4次「核處理水」，入海的氚總量預估約5兆貝克。

東電試算，福島第一核電廠腹地現存的逾千座「核處理水」貯存槽，將會在排放首年度減少約10座。東電將根據首年度排放狀況，希望能在2024年度以後進一步增加年排放量。

目前預想每天最多能排放500立方公尺的「核處理水」，一年排放的氚將控制在22兆貝克以下。

東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）