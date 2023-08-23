免費鋪地磚剪花木挨告當選無效　「林口阿姨」蔡淑君一審勝訴

▲新北市議員蔡淑君。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

記者黃哲民／新北報導

國民黨新北市議員「林口阿姨」蔡淑君去年（2022年）九合一公職選舉期間，請建設公司、園藝廠商免費幫社區鋪設地磚與修剪花木，新北地檢署在她當選市議員後訴請新北地院宣告她當選無效，主張蔡淑君假借捐助名義，透過免費修繕工程「行求」支持、涉嫌對住戶團體賄選。法官審理認為蔡淑君的舉措頂多有益於行人通行、無從證明以賄賂或不正利益動搖選民投票意向，今判檢方敗訴，可上訴。

現年53歲的蔡淑君是新北市第2選區（五股、泰山、林口）選出的市議員，她住在林口長期經營這塊本命區，被暱稱「林口阿姨」，去年參選尋求連任期間，檢方發現她透過建商，免費幫林口1處700多戶、居民逾2000人的社區鋪設地磚，費用達62萬元，社區管理委員會主委請蔡淑君到社區頒感謝狀給她，並在社區公告周知。

在此同時，檢方獲報蔡淑君以贊助之名，請園藝廠商到林口1處國宅社區修剪花木3、4天，蔡淑君參加該社區住戶大會時，對在場100多位住戶表示她贊助這筆修剪費18萬餘元，強調自己會做住戶們的靠山，現場並以手勢比出自己的競選號次。

蔡淑君去年以2萬多票當選連任，新北檢隨即向法院提起當選無效之訴，主張蔡淑君因新人競爭、選情緊繃，企圖藉由免費修繕等選民服務之名博取好感，其實隱含以不正利益爭取投票支持的對價關係，形同假借捐助名義對社區住戶團體賄選。

蔡淑君抗辯廠商自行吸收費用，她和服務處都沒出錢，且歷年都會牽線廠商免費修繕社區做服務，是例行性的善舉，並非選舉年才有，絕無不法對價。

法官審理認為，社區住戶雖依法須組織管理委員會，但不足以推定社區住戶因文化、學術、宗教或政治理念而有「共同目標」，無從認定社區住戶屬於《公職人員選舉罷免法》所稱具有一定凝聚力的的「團體」，更不能斷定假借捐助之名以迂迴方式賄賂社區，就會產生影響或動搖社區住戶投票意向的效果，導致妨礙選舉公平與純正。

法官指出，社區住戶僅屬於同一生活群體，對社區未必有認同感，且本案鋪設地磚、修剪花木的成果，就算非社區住戶的訪客、物流人員也可使用，頂多有益於行人通行，即使對選情有「加分」，仍難以證明蔡淑君是以賄賂或不正利益「行求」選民支持，今據此判檢方敗訴，可上訴。