家門口爆槍戰！法國10歲童回家路上「遭槍殺」　黑幫駁火片曝光

▲法國南部城市尼姆街頭頻頻出現持槍的幫派分子，21日晚間一名10歲男童死於槍下。（圖／翻攝自X）
記者張寧倢／綜合外電報導
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）22日表示，一名10歲兒童在法國南部城市尼姆（Nimes）死於街頭槍擊，似乎是無辜被捲入販毒幫派的交火之中。當地媒體報導稱，死亡的男童當晚坐著叔叔的車回家，槍擊發生時他驚慌跑下車，結果被子彈擊中背部，傷重不治。
Un enfant de 10 ans a été tué cette nuit lors d’une fusillade à #Nîmes.— GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) August 22, 2023
Il se trouvait dans la voiture de son oncle, lui aussi blessé par balle, en bas d'un immeuble du quartier Pissevin, où se trouve également un point de deal. pic.twitter.com/PuMXQrJBc0
根據路透社、安納杜魯新聞社報導，事件發生在21日晚間11時左右，一名男子開車載著2名侄子從餐廳返回位於皮塞文區（Pissevin）的家，原本已經到達家門口，正準備要停車時卻發生街頭槍擊，男子與10歲的侄子被子彈擊中，但另一名侄子沒有受傷。
當地媒體報導，在槍擊發生時，10歲男童驚慌匆忙地下車，不料卻因此背部中彈，儘管受傷的叔叔立刻開車前往醫院，但男童仍在到院時死亡，叔叔的傷勢也導致生命危險。報導補充，該地區是當局熟知的毒品交易聚集點。
警方認為，這起槍擊事件與尼姆當地的販毒集團糾紛有關。一名警方消息人士透露，至少有4名槍手參與其中，嫌疑人乘坐的失竊車輛後來被發現棄置於他處，槍擊現場至少10個彈殼。目擊者則說，一名手持步槍的男性嫌犯在逃跑前似乎開了幾十槍。
法國內政部長達馬南在X上表示，這是一場「巨大悲劇」，他保證不會讓凶手消遙法外，最近幾周已經逮捕了多名毒販，並強化警方在該區域的作用。
Voilà comment les bandes de dealers s'affrontent par #fusillade dans le quartier de Pissevin à #Nîmes.— Kim Jong Un (@KimJongUnique) August 22, 2023
On se croirait dans les favelas de Rio ou en Colombie. C'est hallucinant!
Ce n'est pas la CRS 8 qu'il faut envoyer, mais la légion.
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