情侶約會突然被開槍　男友逃跑返回發現「19歲女友被綁架消失」

▲女子遭人開槍後綁架。(圖/翻攝自Instagram)

記者李振慧/綜合報導

美國加州發生綁架案,19歲女子安德莉亞(Andrea Vasquez)與男友在車上時,突然一名持槍男子靠近他們並且開槍,男友逃走後返回發現安德莉亞消失,疑似遭到綁架。最新消息傳出,警方已經找到安德莉亞屍體,並逮捕20歲男子埃斯帕札(Gabriel Esparza)。

事件20日凌晨發生在洛杉磯市東南方惠蒂爾市(Whittier)當地停車場Penn Park,安德莉亞男友表示,當時他和女友2人在車上,突然有一名男子靠近,還朝他們的方向開槍,他為了躲避子彈當下逃離了現場,返回時發現車子附近有血跡,女友失蹤。

家人擔心安德莉亞是遭到槍手綁架,著急在網路上發布尋人消息,希望大家能夠幫忙提供線索,「我們追蹤她的手機,發現她最後出現的地點是莫雷諾谷(Moreno Valley),如果大家有任何消息,請聯繫我或是轉發」。

警方在經過1天的搜索行動,於莫雷諾谷Alessandro Boulevard和Merwin Street附近一塊空地找到安德莉亞遺體,並且逮捕20歲男子埃斯帕札,指控他犯下謀殺罪與綁架罪,案件正在調查中。

ARREST MADE: 20-year-old Gabriel Esparza charged with murder and kidnapping of 19-year-old Andrea Vasquez. This is a sad update... if you have been following this case she was reported missing over the weekend. @whittierpd #whittier #nbcla #telemundo52 pic.twitter.com/nHau8KmcGd