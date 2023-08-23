韓年輕女班導遭施壓　教室輕生亡！學生家長是警察、檢察事務官

▲瑞二國小年僅23歲的班導師因家長惡意霸凌，最後選擇在教室輕生，多名教師和民眾前往現場留字條悼念。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市瑞草區瑞二國小年僅23歲、資歷僅有2年的一年級女班導師7月18日在教室輕生，疑似在發生「戳筆事件」後遭到多名家長惡意投訴霸凌，如今傳出加害學生的父母竟然是警官、檢察事務官，曾透過撥打私人手機號碼向女班導施壓，並多次透過家長用通訊軟體傳送訊息或通話，女班導倍感壓力。

回顧整起事件的導火線為7月12日的「戳筆事件」，輕生女班導所執教的一年級教室內，一名學生拿起鉛筆準備戳另名學生的背包，該名學生在阻擋時額頭遭到鉛筆戳傷，此後女班導便接到來自加害學生家長、受害學生家長數十通電話。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓民族新聞》，首爾警察廳本月14日在記者會上公布此事件調查結果，表示經過調閱通聯紀錄後，並未發現學生家長和女班導師之間有以私人手機通話的紀錄，「綜合來看，尚未發現和（女班導）死亡動機、過程相關的犯罪嫌疑」，此一說法令女班導的家屬們感到相當荒唐，認為警方在調查時偏袒學生家長。

女班導家屬的法律代理人（辯護律師）文愉珍昨（22）日受訪在通話中表示，「我們發現，（戳筆事件）加害學生的家長曾向女班導間接暗示自己的警察身份」；首爾教師勞動組合（工會）16日也指出，女班導輕生的幾天前、也就是戳筆事件發生後，女班導曾和加害、受害學生家長多次透過工作用通訊軟體Hi Talk、學校電話聯繫。

女班導家屬指出，加害學生的母親在戳筆事件當天曾和女班導通話過2次，晚上9時又傳送訊息，要求女班導釐清事件的來龍去脈。文愉珍透露，女班導生前輾轉得知加害學生的母親為警官，在加害學生母親傳來簡訊，「我聽說事實出入有所不同，必須釐清真相，我們家孩子的名聲該怎麼辦」後，承擔巨大壓力。

其他教師也向警方透露，加害學生的母親確實曾對女班導暴怒。

事情演變至今，在警方調查後，發現「戳筆事件」加害學生的母親為隸屬某警察廳的現職警官、父親則為檢察事務官，而加害學生的父親在世發後的隔天也曾前往學校，要求與女班導面談。

隨著加害家長的父母職業曝光，女班導的家屬也質疑警方在事件調查初期刻意忽略導致女班導選擇輕生的根本原因，包括翻閱女班導生前留下的日記後將輕生主因定調為「個人事由」，以及向媒體記者施壓、要求別報導，認為警方根本是袒護自家人，質疑警方調查此次事件的公平性。

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