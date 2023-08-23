蘇伊士運河又出事　新加坡、開曼群島2艘油輪相撞

▲懸掛新加坡國旗的BW Lesmes號與懸掛開曼群島國旗的Burri號在蘇伊士運河相撞。（圖／翻攝自X，前稱推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇伊士運河23日發生2艘油輪相撞事故，依據船舶追蹤公司Marine Traffic援引目擊者的說法，事故船隻為懸掛新加坡國旗的「BW Lesmes號」與懸掛開曼群島國旗的「Burri號」。

綜合路透、亞洲新聞台報導，在台灣時間凌晨4時40分左右，載運液化天然氣的「BW Lesmes號」就已經卡在運河上，接著載運石油產品的「Burri號」船頭轉向以側面撞上。依據影像顯示，Burri號被向後拖，2艘油輪才分開。

Watch the playback of the two vessels’ collision and the tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk — MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023

到了當地時間凌晨2時55分（台灣上午7時55分），BW Lesmes號停泊且船頭指向北方，Burri號船頭指向南方，停在距離運河南端約19公里處。消息人士透露，BW Lesmes號將被拖至蘇伊士錨地。已知2艘油輪最後停靠的港口是塞得港（Port Said）。

蘇伊士運河2名消息人士稱，在兩艘油輪分開後，23日航運交通已恢復正常。新加坡海事及港務管理局已於23日清晨5時30分左右接獲相關消息，發言人表示，BW Lesmes號一度擱淺，後來在當局協助之下重新浮上水面，人員未受傷，沒有汙染通報。

蘇伊士運河是全世界最繁忙的水道之一，也是連接歐洲與亞洲的最短航運路線。2021年，長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）卡在蘇伊士運河上，導致雙向運輸中斷6天，全球貿易大亂。

▼長賜號卡蘇伊士運河多日。（圖／路透）