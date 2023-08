蘇伊士運河又出事　新加坡、開曼群島2艘油輪相撞

▲懸掛新加坡國旗的BW Lesmes號與懸掛開曼群島國旗的Burri號在蘇伊士運河相撞。(圖/翻攝自X,前稱推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

蘇伊士運河23日發生2艘油輪相撞事故,依據船舶追蹤公司Marine Traffic援引目擊者的說法,事故船隻為懸掛新加坡國旗的「BW Lesmes號」與懸掛開曼群島國旗的「Burri號」。

綜合路透、亞洲新聞台報導,在台灣時間凌晨4時40分左右,載運液化天然氣的「BW Lesmes號」就已經卡在運河上,接著載運石油產品的「Burri號」船頭轉向以側面撞上。依據影像顯示,Burri號被向後拖,2艘油輪才分開。

Watch the playback of the two vessels’ collision and the tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk