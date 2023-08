纜索斷掉！巴基斯坦纜車「懸掛空中」驚魂15小時　8師生獲救

記者詹雅婷/綜合外電報導

巴基斯坦山區纜車22日行駛到一半突然發生纜索斷裂的緊急情況,導致8名師生受困離地約274公尺高空的纜車中,且當時還吹起強風,所幸歷經約15小時磨難之後,全員平安獲救。

▲▼ 纜車繩索斷裂懸掛半空中。(圖/達志影像/美聯社,下同)



綜合路透、BBC等報導,事發於當地22日上午7時左右,這群師生正在上學途中,搭乘纜車前往巴塔葛蘭(Battagram)偏遠山區的學校,未料纜車行駛到一半時,其中一條纜索突然斷裂,整個纜車全靠另一根纜車繩索懸吊半空中,且纜車位置下方就是深谷。

當局獲報後展開救援,只不過等到第一架救援直升機抵達現場時,師生早已受困4小時之久。其中一名受困的學生患有心臟疾病,失去意識數小時,另據救援人員的說法,有一名學生因炎熱、恐懼陷入昏迷,目前尚不清楚此名學生是否為同一人。

當時正吹著強風,軍用直升機把救援人員送至事故纜車附近,儘管起初有幾次嘗試救援的行動失敗,但成功把食物、水送進纜車。除了強風,還有人擔心直升機旋轉葉片可能破壞纜車穩定度,直升機作業一度暫停,但地面人員持續進行救援。

