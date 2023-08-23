路上被抓下體！24歲女「搏鬥40分鐘」擊退變態男　反被法官罰錢

▲女子抵抗性侵，反而被法官認為違法。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

蒙特內哥羅24歲女子米莉卡(Milica Živković)與朋友回家時，在街上遭一名男子跟蹤性騷擾，男子甚至用手抓住她下體，曾學過自由搏擊的她為了抵抗性侵回擊，結果反被當地法官以自我防衛過當與違反公共秩序，被判罰歐元85元（約台幣2,945元）罰金，令她大喊不公平。

國外媒體報導，女子米莉卡在家鄉科拉欣(Kolašin)與朋友走路回家時，突然被一名男子騷擾，「他先是抓住我的臉，然後又抓住我的私密部位，我為了保護自己，開始與他打了起來，整個過程約持續了40分鐘」。

Mundo: l Mulher é multada por 'lutar em excesso' contra homem durante agressão sexual. Milica Živković teve que pagar R$ 460 por 'exceder a necessidade de legítima defesa' e ter nocauteado o seu agressor pic.twitter.com/q3lq01n2Bh — Notícias paralelas (@NP__Oficial) August 22, 2023

米莉卡雖然不斷拒絕男子，但是騷擾男子卻不願意離開，直到後來一名路過男子上前幫忙，騷擾男才終於逃跑，她根據對方留下來的物品確認身分後提告，沒想到以受害者身分出庭的她，卻被法官認為自我防衛過當，被判罰款歐元85元。

米莉卡氣憤表示，「我在法庭上陳述事情經過，出於自衛我才會出手，結果我被判有罪，當我向法官秀出手臂被抓的瘀傷時，法官還說，這是因為騷擾男為了逃脫我才會造成的傷」，最後騷擾男子只被判歐元300元罰款（約台幣1萬多元），與拘留12個小時。

誇張判決結果引發憤怒民眾上街抗議，還有許多民眾幫忙募款，支持米莉卡繼續上訴。最後總理阿巴佐維奇(Dritan Abazović)也譴責事件，因為這個令人遺憾且震驚的判決結果，更顯示出國家司法改革的重要性。

米莉卡十分感激大眾支持，「今天因為我有學過自由搏擊，能夠保護自己，如果他攻擊的是一個無法反擊的女孩，不敢想像結果會是如何」，為了伸張正義也為了其他所有女性，她將會繼續上訴。