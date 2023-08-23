南韓調整新冠「傳染病等級」至4級！和流感同級　回歸一般醫療體系

▲南韓從本月31日起將調降新冠肺炎傳染病等級至4級。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情已逐漸趨緩，暑假期間的流行潮也不如專家預期的嚴重。為此，南韓防疫部門決定從本月31日起，將新冠肺炎的傳染病等級從第2級調降至第4級，與流感等傳染病同等級，回歸一般醫療體系，不再每天統計確診者人數，不過醫院或療養院等高風險設施仍需戴口罩。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳今（23）日宣布，新冠肺炎的傳染病等級從原本的2級調降為4級，傳染病等級依照通報時期、隔離標準等進行分類，其中4級為最低階段，長達3年7個月的每天確診者統計不再進行，改為以每周為單位追蹤新冠疫情趨勢，由527個監視機構和400多個呼吸道傳染病整合標本監視系統監控。

南韓疾病管理廳長池榮美23日上午在會議上表示，「對於健康的民眾而言，新冠肺炎的危險程度已減少至和流感相當，且國內醫療已有充分應對的水準，從6月第4周起呈現增加趨勢的確診者數最近也開始減少，防疫漸趨穩定。未來一年內雖仍免不了大小波的感染潮，但全球大部分國家已不再每天統計確診者數。」

自從2020年1月全球爆發新冠疫情後，南韓將新冠肺炎的傳染病等級歸類為1級，去年4月25日調降為2級，和結核、麻疹、霍亂、傷寒、A型肝炎、漢生病同等級；時隔1年4個月，預計將於本月31日再度調降為4級，和流感、急性呼吸道傳染病、手足口病（發疹性水皰性口腔炎）等疾病被歸類為同等級。

池榮美表示，雖然新冠肺炎傳染病等級將調降至4級，不過年長者和免疫能力不足者等高風險族群仍須受到保護，也因此醫療院所等設施仍需維持戴口罩義務，60歲以上高齡者等高風險族群的快篩部分費用由健保承擔，而提供高風險族群進行核酸篩檢（PCR）的臨時診療所暫時不會關閉。

另外，重症患者住院治療的部分費用到今年底前仍由政府承擔，免費提供疫苗和治療藥劑。