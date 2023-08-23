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40歲姊「捐子宮」助不孕妹圓生子夢！英首例子宮活體移植

▲▼醫院擠進行開腹手術，發現肚內擠滿血塊。（示意圖／CFP）

▲英國一名女子接受親姊姊的活體子宮移植，有望一圓生子夢。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名天生子宮發育不全的婦女接受子宮移植手術，成為英國首例子宮移植的成功案例，如今她更計畫要透過試管嬰兒生2個孩子。事實上，全球至今已有90多例子宮移植的成功案例，其中大多數為活體捐贈者，分別來自瑞典、美國、土耳其、中國等國家。

根據《衛報》報導，英國這名34歲的婦女在接受一場9小時20分鐘的手術後，成功移植子宮，並在10天後康復出院。負責這項手術的是牛津大學附屬醫院牛津移植中心的醫療團隊。

該名女子因為出生時罹患罕見疾病MRKH症候群，因此天生子宮發育不良，但她婚後仍希望擁有自己的孩子，於是從她40歲的姊姊身上接受捐贈的子宮。據悉，她的姊姊已經生下2個孩子。

執刀的聯合首席外科醫師基羅加（Isabel Quiroga）說，手術是在2月進行的，目前受贈者的子宮功能良好，未來也會持續關注她的情況。而該名匿名女子也表示，未來希望透過試管嬰兒生下2個孩子，如今她的試管嬰兒計畫也在進行當中。

不過醫師也指出，受贈者在未來懷孕期間仍需服用免疫抑制藥物，以防身體排斥子宮。

該名女子成為英國首例子宮移植的成功案例，而瑞典、美國、沙烏地阿拉伯、土耳其、中國、捷克、巴西、德國、塞爾維亞以及印度等國家都曾有過成功案例，全球至今累計超過90多例，其中大多數為活體捐贈者，並且有50名嬰兒因此誕生。

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子宮活體移植不孕

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