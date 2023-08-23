百萬噸核廢水要排30年　福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

▲ 日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本宣布明（24日）起排放福島核廢水入海，134萬噸水預計連續排放30年，儘管首相岸田文雄承諾，將對各界負面觀感及不安情緒負起責任，福島縣漁民仍痛批政府毀約，且他們多數從未同意排海，直言「被政府騙了」。

綜合《時事通信社》等日媒，福島縣新地町71歲漁民小野春雄指出，大臣及首相僅和部分漁業人士溝通，和多數當地漁民從未直接對話並尋求理解，認為政府違背先前稱「不會在未取得相關人士理解的情況下做出任何處置」的承諾，也坦言對漁業人士來說，核廢水排海有害無利，還會造成民眾減少購買海產。

磐城市62歲漁民新妻竹彥對於政府決定不禁嘆氣，「結果被政府騙了」，2011年捕撈作業因核災中斷後，漁獲量經過12年好不容易逐漸回升，「現在又要從頭開始嗎？」

在相馬市經營海產批發逾80年的62歲老闆佐竹真理子，他雖然反對排海，卻也坦言，「不能繼續儲存在陸地上，與處理過的廢水共存是無法避免的」，至於外界負面觀感，「光靠錢無法解決，希望政府及東京電力公司不只是賠償，也應致力於宣導安全性」。

根據BBC，自2011年海嘯引起核災後，福島第一核電廠已累積134萬噸廢水，足以填滿500座奧運規模游泳池，經過過濾與稀釋，將耗費30年排放。岸田22日在內閣會議後表示，若天氣及海象允許，要求核電廠迅速準備於24日開始排放。