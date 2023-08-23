　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百萬噸核廢水要排30年　福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

▲▼ 日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）

▲ 日本民眾在首相官邸外抗議福島核廢水排海。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本宣布明（24日）起排放福島核廢水入海，134萬噸水預計連續排放30年，儘管首相岸田文雄承諾，將對各界負面觀感及不安情緒負起責任，福島縣漁民仍痛批政府毀約，且他們多數從未同意排海，直言「被政府騙了」。

綜合《時事通信社》等日媒，福島縣新地町71歲漁民小野春雄指出，大臣及首相僅和部分漁業人士溝通，和多數當地漁民從未直接對話並尋求理解，認為政府違背先前稱「不會在未取得相關人士理解的情況下做出任何處置」的承諾，也坦言對漁業人士來說，核廢水排海有害無利，還會造成民眾減少購買海產。

磐城市62歲漁民新妻竹彥對於政府決定不禁嘆氣，「結果被政府騙了」，2011年捕撈作業因核災中斷後，漁獲量經過12年好不容易逐漸回升，「現在又要從頭開始嗎？」

在相馬市經營海產批發逾80年的62歲老闆佐竹真理子，他雖然反對排海，卻也坦言，「不能繼續儲存在陸地上，與處理過的廢水共存是無法避免的」，至於外界負面觀感，「光靠錢無法解決，希望政府及東京電力公司不只是賠償，也應致力於宣導安全性」。

根據BBC，自2011年海嘯引起核災後，福島第一核電廠已累積134萬噸廢水，足以填滿500座奧運規模游泳池，經過過濾與稀釋，將耗費30年排放。岸田22日在內閣會議後表示，若天氣及海象允許，要求核電廠迅速準備於24日開始排放。

ET快訊
國道血滴子！　4kg鐵塊「插進擋風玻璃」
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

頭伸出窗外和同學揮手　13歲女在乘客面前「撞上電線桿」當場死亡

激情車震遇搶劫！　情侶檔「上半身全裸」遭3匪趕下車

瓜地馬拉準總統：無意斷交台灣　與中台同時發展關係可行

校車和小貨車相撞　開學第一天「小學生彈出車外死亡」23人受傷

纜索斷掉！巴基斯坦纜車「懸掛空中」驚魂15小時　8師生獲救

百萬噸核廢水要排30年　福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

南韓調整新冠「傳染病等級」至4級！和流感同級　回歸一般醫療體系

入獄第一晚出狀況！　泰國前總理戴克辛送醫

莫斯科商業區傳爆炸聲！距克宮僅13公里　烏克蘭3架無人機遭擊落

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

頭伸出窗外和同學揮手　13歲女在乘客面前「撞上電線桿」當場死亡

激情車震遇搶劫！　情侶檔「上半身全裸」遭3匪趕下車

瓜地馬拉準總統：無意斷交台灣　與中台同時發展關係可行

校車和小貨車相撞　開學第一天「小學生彈出車外死亡」23人受傷

纜索斷掉！巴基斯坦纜車「懸掛空中」驚魂15小時　8師生獲救

百萬噸核廢水要排30年　福島漁民怒控「政府毀約」：被騙了！

南韓調整新冠「傳染病等級」至4級！和流感同級　回歸一般醫療體系

入獄第一晚出狀況！　泰國前總理戴克辛送醫

莫斯科商業區傳爆炸聲！距克宮僅13公里　烏克蘭3架無人機遭擊落

全台「史波奇」突倒閉！　4分店結束營業

41歲小威廉斯宣布喜訊 「二女兒」報到欣喜若狂

免費鋪地磚剪花木挨告當選無效　「林口阿姨」蔡淑君一審勝訴

朱芷瑩曝生子計畫　讚施名帥是「神隊友」七夕告白：想念你了

存款超100萬將「永久凍結」？　陸央行闢謠

獎金翻倍！通報警方逮到車手　超商店員與民眾各領2萬

基本工資有望漲3%！時薪月薪脫鉤？　鄭文燦：會做通盤考慮

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

校車撞騎士拒停　讓後輪再輾一次

即／柬埔寨「台籍販毒男」被劫後金邊落網

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

香港人妻讓尪去「飛田新地」！　驚知真相傻眼

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

遊莫斯科觀光下水道遇暴雨　8人死亡

不聽勸「衣服包裹小海豹」害死牠

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

靜待輝達財報和Fed主席談話　美股下挫174點

更多熱門

相關新聞

南韓31日調整新冠「傳染病等級」至4級

南韓31日調整新冠「傳染病等級」至4級

南韓新冠疫情已逐漸趨緩，暑假期間的流行潮也不如專家預期的嚴重。為此，南韓防疫部門決定從本月31日起，將新冠肺炎的的傳染病等級從第2級調降至第4級，與流感等傳染病同等級，回歸一般醫療體系，不再每天統計確診者人數，不過醫院或療養院等高風險設施仍需戴口罩。

北韓衛星恐越沖繩上空　日本全面戒備

北韓衛星恐越沖繩上空　日本全面戒備

北韓恐肅清高官　金正恩怒轟「低能兒」

北韓恐肅清高官　金正恩怒轟「低能兒」

核水排海　福島生魚片店也擔憂

核水排海　福島生魚片店也擔憂

騎水上摩托車偷渡南韓！他諷刺習近平入獄

騎水上摩托車偷渡南韓！他諷刺習近平入獄

關鍵字：

福島核廢水日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面