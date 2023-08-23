美國男揪2好友「湊出9萬元」賣T恤　創業5年營收近80億

▲巴特列原本只是個失意的音樂家，2019年找2個朋友一起湊出約台幣9萬元創業，5年後營收上看80億元。（圖／翻攝trueclassictees.com）

記者張寧倢／編譯

美國男裝品牌True Classic聯合創辦人兼執行長巴特列（Ryan Bartlett）接受美媒CNBC專訪時，提到自己過去在餐廳彈鋼琴，轉行從事數位行銷後，在2019年和另外2個朋友一起湊出3000美元（約新台幣9.5萬元）共同創業，想要販售一般人都能穿的平價T恤，5年後公司營收上看2.5億美元（約新台幣79.8億元）。

根據CNBC Make It報導，從未接觸服裝業的音樂人巴特列，在2019年與2個朋友范圖拉（Nick Ventura）、溫尼克（Matthew Winnick）共同創立了男裝品牌True Classic，當時巴特列只是單純想著，要販售一般人在日常生活中都能穿得合身、好看、舒適且價格實惠的T恤。

巴特列結合他在數位行銷的工作，投資銀行家溫尼克的財務專長，范圖拉曾經創辦運動服飾品牌的經驗，透過投放臉書廣告等網路行銷，公司經營第一個月就創造了2.6萬美元（約新台幣83萬元）的高營收。

▲左起分別為巴特列、范圖拉、溫尼克。（圖／翻攝trueclassictees.com）

然而，創辦第2年就做出「最愚蠢的決策」，讓公司幾乎破產。當時嘗到甜頭的巴特列在訂購2021年進貨時大舉投入4000萬美元（約新台幣12.7億元），結果銷售量比訂購量少了一倍，導致庫存過多，甚至可能無法按時向廠商付款，面對現金流的巨大壓力。他說，「那是我生命中最可怕的一段時間，因為我不知道接下來會怎麼樣。」

巴特列後來尋求融資貸款，並以願意支付利息來說服供應商，讓他們可以長期分期付款。最終耗時1年半才脫離財務困境，同時花了2年時間消耗庫存。巴特列不再只靠直覺做決策，目前公司60名員工裡，有一批具零售經驗的需求規劃團隊。

儘管競爭激烈，如今True Classic營收占比30%，有望在2023年創造2.5億美元的年收，這意味著他們將在短短一年內就達到公司創立以來的總銷售額，未來更計畫拓展海外業務，發展成市值10億美元的服裝企業。巴特列分享他創業的生存之道：「從瀕臨破產的經驗中學到教訓」，不再盲目加碼下注，只鎖定中低端客群。