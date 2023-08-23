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《紐時》：中國負債重難救房市　可能大幅降息挽危機

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

▲中國房企連環爆。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

紐約時報報導，中國過去陷入經濟困境時，政府常把增加基礎建設支出當成解方。如今中國房市風雨飄搖，在負債沉重的情況下，老法子恐怕行不通，需要大幅降息才能刺激經濟。

時間拉回2016年2月，時任中國人民銀行（中國央行）行長周小川在股匯市不穩之際出手，金融體系大舉放款，房貸頭期款比例調降帶動建屋熱潮，地方政府獲大筆資金後投入道路與鐵路建設。幾個月後，中國經濟出現起色，金融市場隨之回穩。

如今，中國再次面臨經濟充滿變數的時期，決策官員以昔日危機解方因應，卻未產生太多相同結果。報導寫道，中國以舉債投資重獲經濟勁道比過去困難許多。

中國金融主管機關18日召開電視會議，敦促主要金融機構「主動擔當作為，加大貸款投放力度」。

紐時北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher）這篇報導提到，中國官方近期多次向業界做出類似指示，無奈借貸需求委靡，折損放款條件鬆綁的效果。新屋建設與銷售停滯，逾50家地產開發商資金見底、債務違約或停止還款。業者留下大批爛尾樓，這些未完成建案大多是中產家庭貸款購置的住宅。

與此同時，中國企業因營收銳減而無意借款擴張，經濟則面臨通貨緊縮。地方政府普遍債台高築，連付公務員薪水都有困難。大舉投資基建多年後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間又花大錢普篩、隔離，使中國不太願意以財政手段刺激需求。

上海交通大學上海高級金融學院副院長朱寧直言，透過信貸擴張與槓桿刺激經濟的傳統方式已到盡頭。

許多中國經濟學家示意，中國不只需要降低購屋頭期款要求，還要大幅降息，21日調降1年期貸款市場報價利率（LPR）0.1個百分點不夠。

大幅降息能顯著拉低購屋、購車貸款成本，也能刺激長久以來拉動中國經濟的出口。

報導寫道，降息風險在於，中國企業與家庭眼見其他國家銀行存款利率更高，將嘗試把大筆資金匯出中國，導致人民幣兌美元重貶。但這也會讓中國出口產品在海外市場更具競爭力。

中國如試圖以出口走出經濟困境，勢必會激起歐美與其他開發中國家政府反感。但在降息壓力加深的當下，這可能是中國願意冒的險。

德勤中國（Deloitte China）首席經濟學家許思濤說，降息是必要之舉。這攸關穩定地產業，且讓財務困窘的企業與地方政府鬆口氣。

西方經濟學家長期主張，中國經濟困境解方是拉低儲蓄與投資率，鼓勵更多消費支出。中國於2003年至2004年因大舉放款而陷入金融困局後，世界銀行（World Bank）2005年便採取前述立場。

但中國自此未顯著強化社會安全網，以致家庭儲蓄誘因依舊存在。政府向長者發放的年金微薄，教育費用愈來愈高，醫療保險主要是地方政府責任。北京在疫情嚴峻時堅持清零政策，嚴格防疫代價高昂，許多地方政府醫保瀕臨破產。

話雖如此，中國這波經濟困境核心仍在占經濟產值1/4、占家庭儲蓄3/5以上的地產業。

2016年周小川引爆中國貸款熱潮時，就連偏遠的黑龍江省齊齊哈爾市也拚命建屋。信貸寬鬆下房價一飛沖天，全中國人民都覺得更富有，競相購車之餘也更樂於花錢。

中國許多家庭為累積財富而購屋，買來後打算出租。但愈來愈多公寓完工後，房屋出租價值降低，投資客的租金收入不夠還房貸。中國許多城市的公寓年租金在購屋價1.5%以下，房貸利率卻高達5%至6%。

此外，中國公寓交屋時通常不附水槽、洗衣機等設施，連衣櫥、地板也付之闕如。由於房租極低，過去10年許多投資客根本沒完成公寓裝修，新屋空空如也，屋主只期待以更高價格脫手。據估計，中國各城市閒置公寓數量達6500萬至8000萬戶。

新屋需求銳減下，沒有太多人預期中國能像2016年那樣迅速讓房市復甦。自2016年以來，中國年度新生兒與結婚數量近乎腰斬，民眾購買新屋的需求大受影響。過去2年，中國百大城市成屋價格下跌14%，新屋則因降價幅度有限而買氣低落。

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