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美牙醫非洲狩獵行竟獵殺妻子！　詐領1.2億元理賠

▲美國牙醫魯道夫獵殺妻子。（圖／翻攝X（推特））

▲美國牙醫魯道夫獵殺妻子。（圖／翻攝X（推特））

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名牙醫先前與妻子到非洲尚比亞參加狩獵之旅，但在行程最後一天，他竟然舉起獵槍射殺妻子。美國科羅拉多州地區檢察官辦公室表示，該名牙醫已被判30年有期徒刑。

CNN報導，牙醫魯道夫（Lawrence Rudolph）去年被法官認定，在尚比亞參加狩獵行程最後一天，舉起12口徑散彈槍對著妻子碧昂卡（Bianca Rudolph）的心臟轟下去，並將現場布置成看起來像是意外。魯道夫回國後，隨即申請超過400萬美元（約新台幣1.28億元）的人壽保險。

負責本案的丹佛聯邦調查局（FBI）幹員麥可列克（Mark Michalek）表示，魯道夫以為能在海外謀殺妻子而不會被抓到，但事實證明他錯了，現在他也必須為自己的行為負起責任，多虧FBI、司法部以及碧昂卡家人不懈的努力，這些人從未對美國司法系統失去細心。

▲魯道夫殺害碧昂卡後，回國詐領超過400萬美元的理賠金。（圖／翻攝臉書）

▲魯道夫殺害碧昂卡後，回國詐領超過400萬美元的理賠金。（圖／翻攝臉書）

魯道夫在庭上為自己辯護時表示，「我沒有殺害我的妻子。我不可能殺害我的妻子。我也不會殺害我的妻子。」顯然魯道夫的說詞並沒有被庭上採信。

魯道夫除了因殺妻被判處30年徒刑，也被判定必須返還總額487萬7744美元（約新台幣1.56億元）的理賠金，另外再罰款200萬美元（約新台幣6398萬元）。

魯道夫與碧昂卡來自鳳凰城（Phoenix），兩人都對獵殺野生動物相當熱衷，2016年9月時，兩人再度同遊尚比亞，此行是為了獵殺獵豹，豐富碧昂卡的戰利品，但碧昂卡沒想到的是，有天舉槍的人，竟也變成獵物。

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