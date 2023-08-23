香港人妻讓尪去「飛田新地」！驚知真相傻眼　以為漫畫聖地

▲人妻以為被稱作「男人天堂」的飛田新地，是漫畫聖地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

香港一名人妻負責規畫一家三口去日本玩的行程，她在臉書社團PO文尋求大阪推薦景點，並分享已安排好的行程，沒想到她竟然答應老公並安排讓他自行去大阪知名紅燈區「飛田新地」，引發網友轉傳熱議。

「飛田新地」是西日本規模最大且擁有百年歷史的紅燈區，位於大阪府大阪市西成區，雖然日本政府1958年後禁止賣淫，但當地仍然持續以「料理店」之名，行賣淫之實，並得到日本政府默許，成為國際知名的紅燈區之一。

該名香港人妻在臉書社團「大阪親子遊」分享安排去日本玩的行程，她和老公帶6歲小孩在月底要去玩3天，但眼尖網友很快發現第三天行程詭異，竟然要去飛田新地，還標註「3小時」，因此詫異地留言，「帶小朋友去飛田新地？」

原PO表示她答應讓老公自己去，自己則帶小孩到天王寺動物園等老公。網友紛紛留言「人真好」、「好老婆」，之後有人終於提到飛田新地其實是紅燈區，原PO才恍然大悟「我好白癡」，「一直聽人講話飛田新地係男人天堂，以為佢地講動漫（一直聽人說飛田新地是男人天堂，以為他們講的是動漫）」，現在才知道是紅燈區，丟臉地想找個洞鑽進去。