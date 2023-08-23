他把2飲料「早中晚當水喝」　加1習慣壓垮身體！被迫截肢保命

▲早午晚都在喝拉茶冰奶，男子被迫截肢保命。（圖／翻攝自twitter）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞一名男子因為非常喜歡喝拉茶、冰奶茶，甚至把2種飲料當成白開水飲用，導致他罹患糖尿病超過30年，足部傷口在他患病後不斷潰爛惡化，最後不得不截肢保命。

根據馬來西亞《中國報》報導，這位男子非常嗜甜，每天早中晚都會喝拉茶、冰奶茶等甜度較高的飲料，甚至當成白開水喝，年輕時也愛喝可樂等汽水，導致他年紀輕輕就罹患糖尿病，至今超過30年。

男子罹患糖尿病後，身體出現傷口癒合不良症狀，足部傷口因此潰爛且不斷惡化，不論醫生多次替他護理清創、動手術也無法挽救，最終醫生不得不幫他截肢保命，導致他目前日常行動只能以輪椅代步。

男子表示，醫生告知他罹患糖尿病的原因，除了平常一直攝取高糖分的食物與飲料外，三餐不定時的壞習慣也是原因之一，他後來也把自己的故事分享TikTok（抖音），提醒大家不要步入他的後塵。