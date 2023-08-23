遊客參觀莫斯科「觀光下水道」　遇暴雨 8人溺死

▲遊客參觀莫斯科下水道，遇暴雨8人死亡。（圖／翻攝自twitter／@LXSummer1）



文／中央社

根據當地媒體報導，俄羅斯首都莫斯科下水道系統20日因突如其來的暴雨而被洪水淹沒，當時正在探索地下隧道的旅行團成員共8人措手不及，被發現時已死亡。

法新社報導，這些受害者當時正在遊覽名為涅格林卡（Neglinka）的地下河流，據信他們被因雨勢暴漲的河水困住，無法逃到地面。

當地媒體稱，溺水者包括導遊及一行7人，其中1人為未成年者。

調查人員表示，「已找到所有旅行團參加者的遺體」，並提到正在正式確認遇難者的身分。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社群媒體上稱這起事件為「可怕的悲劇」並表示哀悼。

數家旅行社提供遊覽莫斯科龐大下水道系統的行程，其中一些隧道的歷史可追溯至19世紀。

這些行程的合法性存在爭議，調查人員昨天表示，他們已對「非法旅行團」展開刑事調查。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）今天表示，其中一名旅遊業者已被拘留，而另一名被告據稱已逃往阿拉伯聯合大公國。