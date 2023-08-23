他爽娶小30歲泰籍嫩妻　初次歡愉後「被控告性侵」結局曝光　

▲南韓一名男子在與泰籍妻子初次發生性關係後，被控告性侵。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓一名50多歲男子在與20多歲泰國籍妻子「送入洞房」享受新婚初夜之後，被老婆提告性侵。檢方認為，男子以提供金錢讓妻子搭機到南韓，因此有義務發生性關係的錯誤觀念，犯下性侵罪行，向法官求處3年刑期。然而，釜山地方法院22日以7名國民陪審團的一致意見，宣判男子無罪。

根據韓媒KBS、朝鮮日報報導，被告男子2021年7月透過國際婚姻中介企業認識了20多歲泰籍女子，在未曾實際碰面的情況下，兩人同年9月登記結婚，並於11月首次在泰國見面。後續由於簽證問題、新冠疫情限制等原因，夫妻未能再相見，直到2022年3月8日泰籍妻子入境南韓後，兩人第一次共度春宵。

然而，妻子卻提告丈夫性侵。檢方指出，男子涉嫌於3月9日在釜山自宅中，不理會妻子拒絕，強行發生性關係，同月12日再次試圖性侵未遂。檢方曾表示，男子是出於「錯誤的夫妻觀」，認為給妻子金援，讓她飛到南韓，因此有義務發生性行為，從而犯下性侵罪嫌，故對男子求處3年有期徒刑。

不過，被告男子主張，自己從未對妻子施暴、辱罵，對方拒絕發生性關係的期間，他在途中就停止並沒有強迫求歡。他也在審判過程中反控，妻子是為了南韓的簽證而蓄意接近自己。

釜山地方法院刑事5部法庭22日依7名國民陪審團的全數一致意見，宣判男子無罪，原因是雖然可能帶有一定強迫程度，但實際上很難相信原告所陳述的，自己是在被辱罵、無法抗拒的暴力或威脅的狀態下受到侵犯。