體操正妹變大爛臉　結痂「封住雙眼」慘照曝！元凶竟是1常見疾病

▲阿特利斯2年前因嚴重濕疹一度失去視力。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

看似普通的濕疹，竟會讓人失去視力。愛爾蘭一名體操女教練2年前突遇「人生最嚴重」濕疹，整張臉不只又紅又腫，皮膚還不斷剝落，持續生成的結痂更封住她雙眼，導致她失去視力長達2天。

22歲女子阿特利斯（BeatriceGaucahas）在TikTok分享當時失明的慘痛經歷，表示自己因天生罹患濕疹，關節處常長出皮疹，20歲時症狀蔓延到臉部，還發生迄今最嚴重的皮膚病，遭受「一生最痛苦的創傷」。

當時阿特利斯的症狀嚴重到住院2個禮拜，醫師在這期間還做了5次活體檢驗，才終於確定是濕疹惹的禍。而她在這段日子裡除要忍受臉部腫脹、皮膚剝落後的灼熱之痛折磨，還一度因結痂封住眼睛而失去視力2天。

▲阿特利斯一度以為無法保住視力。（圖／翻攝自TikTok）

但令阿特利斯最煎熬的，是家人當時都到國外探望病重的祖父，讓她在無法看爺爺與失去家人面對面鼓勵的自責與不安中，變得相當情緒化，甚至出院後都不願和朋友們出遊。不過，就像身體病痛曾讓她封閉心靈，健康的恢復也讓她重拾繽紛生活。

阿特利斯在醫師建議下，每天喝一杯膠原蛋白液，攝取大量綠色蔬果及魚油，不再食用小麥、麩質和奶製品等食品，從此濕疹不再爆發。她也接受疾病是自己一部分而不是缺陷，與強調分享經驗是希望讓有同樣困擾的患者知道「你並不孤單」。

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