超狂報復！富豪高調婚禮「自爆被綠了」　狠酸新娘淫亂多人

圖、文／鏡周刊

義大利一名64歲富豪銀行家賽格瑞（Massimo Segre），近日在杜林（Turin）的自家豪宅舉辦盛大婚禮，但現場150名賓客嗨到一半卻發現，賽格瑞當著47歲新娘席曼笛（Cristina Seymandi）的面，大爆席曼笛與小王出軌，最後更宣布直接取消婚禮，讓婚禮直接變成「分手擂台」，更讓在場賓客大傻眼。

據英國《每日郵報》報導，賽格瑞於杜林的豪宅舉辦這場盛大婚禮，更邀請約150名嘉賓到場參加。畫面可見，原本現場氣氛相當嗨，所有賓客都開心喝酒吃飯，但到了婚禮中途，賽格瑞上台致詞，他卻開始說：「今天，我要送新娘一份禮物，那就是還給她自由！」

接著賽格瑞開始爆料，稱新娘席曼笛在跟他交往期間，早就和律師好友看對眼，更大酸「照顧小王比照顧我還要多」。賽格瑞還毫不留情爆料，稱席曼笛的小王不只一人，表示席曼笛在跟這名律師交往之前，也曾和一名實業家上過床。賽格瑞痛苦地說：「我非常失望，我被傷透了心。」最後他也當場宣布取消婚禮，跟席曼笛的愛情完全劃下句點，這讓在場的嘉賓與席曼笛都相當錯愕，氣氛更是低迷到極點。

由於婚禮瞬間變成了分手擂台，這段影片立刻引發眾多網友熱議。事後席曼笛透過顧問向媒體表示，強調賽格瑞的發言已經嚴重影響到她的聲譽，不排除採取法律行動。而且顧問也說，這段影片發酵後，席曼笛已經受到來自網路酸民的言語攻擊，甚至是死亡威脅。另外席曼笛本人也透過媒體喊冤，並大罵賽格瑞「已經瘋了」。席曼笛還說，賽格瑞指控她私吞70萬歐元（約新台幣2445萬元）款項，但席曼笛強調這是賽格瑞同意的「分手費」。

報導指出，席曼笛與賽格瑞兩人在疫情期間認識並交往。雖然賽格瑞本身是銀行家，但席曼笛的來頭也不小，她是一名企業家並涉足政治圈，因此兩人的結合，一度被外界認為是金童玉女，但現在卻反目成仇變怨偶。