纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

▲巴基斯坦纜車繩索斷裂導致8人困在半空中。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦西部山區一處纜車行駛到一半時，其中一條纜線突然斷裂，共有6名兒童、2名成人被困在900英呎（約274公尺）高空中，目前當局正在進行緊急救援。

Pakistan Army's SSG team dispatched to rescue people stuck in #Battagram chairlift. The cable hangs in the middle of a deep ravine surrounded by stunning mountains, where cable cars are frequently used to connect remote villages and towns. pic.twitter.com/0B3lYINltZ — Mughees Ali (@mugheesali81) August 22, 2023

根據CNN報導，巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）因缺乏交通工具，許多人都仰賴吊索纜車往返其他地區，結果22日上午9時左右發生意外，其中一條纜線在運作過程中突然斷裂，導致6名兒童、2名成人被困在900英呎高空中。

其中一名被困在纜車上的成年人還透過電話向媒體表示，「我的老天，快點幫幫我們吧！」當地一名學校老師說，每天大約有150名學生必須依靠纜車上學，但其中一些纜線缺乏定期維護，幾乎是冒著生命危險在搭乘。

巴基斯坦國家災害管理局（NDMA）指出，這些孩子當時正在去上學的路上，目前已派出直升機，救援行動仍在進行中。

巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwar-ul-Haq Kakar）發表聲明指出，他已下令關閉所有破舊且不合規定的纜車。