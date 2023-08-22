　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

噁男上機秒脫鞋　赤腳「搭在前座扶手」畫面曝！鄰崩潰

▲▼噁男上機秒脫鞋　赤腳搭前座扶手！。（圖／翻攝自Reddit）

▲國外一名男子搭機時將腳伸到前方座椅的扶手上。（圖／翻攝自Reddit）

記者王佩翊／編譯

國外一名乘客在搭機時，意外發現隔壁旅客的噁心行為，並將其拍照後公開至網路，隨即引發熱議，有許多網友也分享類似經驗。從照片中可以看到，該名素質不佳的乘客脫掉鞋子與襪子後，竟光著腳伸向前座，更直接將赤腳放在前座的扶手上。有網友認為，遇到類似情況可以直接請空服人員協助，但是也有人稱，有時空服人員會視若無睹，不願提供協助。

根據《每日星報》報導，一名網友在Reddit上分享自己的親身經驗並公開了一張可怕照片。他表示，有一名穿著短褲的男子上機後，就脫下鞋子與襪子，並往後靠在座位上，試圖找到最舒服的姿勢，隨後立刻將其中一隻腳伸到鄰座，另一隻腳則往前伸，直接放在前座女乘客的扶手上。

網友還補充道，這是一趟3個小時的旅程，對方的惡劣行徑讓很多乘客都睡不著。該篇貼文隨即獲得數千人按讚，也有許多網友分享類似經驗。有網友說，如果遇到類似事件應該馬上告知空服人員，請對方解決，如果當事人在空服員靠近後就把腳放下，你也可以直接把提前拍好的照片拿給空服員看。

不過也有人說，每次遇到類似情況，空服人員都不會主動解決問題，「我保證他們多次從他身邊經過，但卻什麼都沒做」。

部分網友則分享經驗表示，「我上次就假裝不小心把含糖飲料灑在他腳上」、「我假裝不小心把扶手拉起來，直接壓住他的腳」等。

ET快訊
一圓航海夢！北歐進口「超親民豪華遊艇」開賣
收台積電面試　頂大哥一看職位臉綠！內行揭現況：認命吧
爆乳辣模酒測畫面曝！　同行友人火辣入鏡
霸氣BMW 760一原因將銷毀！主人開它跑山　秒被拖吊成廢鐵
郭天信結婚了！　成隊友姊夫
友人送糖「越含越大」！他吐掉一看炸青筋　網驚：超可怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

噁男上機秒脫鞋　赤腳「搭在前座扶手」畫面曝！鄰崩潰

山道猴子真人版！23歲IG網紅車禍亡　才和女友求婚成功

體操正妹變大爛臉　結痂「封住雙眼」慘照曝！元凶竟是1常見疾病

小海豹沖上岸　女不聽勸「急用衣服包起來」反而害死牠

北韓恐肅清黨政高官！金正恩怒轟總理「低能兒」　視察洪患動怒

超狂報復！富豪高調婚禮「自爆被綠了」　狠酸新娘淫亂多人

金磚國家集團可能擴大！　恐影響世界地緣政治

男和老婆「泡熱水浴5分鐘」　染罕見病菌死亡！違法SPA中心奪2命

大馬廢死仍「強制判死」！他殘忍犯行曝　害8歲女兒臟器碎裂慘死

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

噁男上機秒脫鞋　赤腳「搭在前座扶手」畫面曝！鄰崩潰

山道猴子真人版！23歲IG網紅車禍亡　才和女友求婚成功

體操正妹變大爛臉　結痂「封住雙眼」慘照曝！元凶竟是1常見疾病

小海豹沖上岸　女不聽勸「急用衣服包起來」反而害死牠

北韓恐肅清黨政高官！金正恩怒轟總理「低能兒」　視察洪患動怒

超狂報復！富豪高調婚禮「自爆被綠了」　狠酸新娘淫亂多人

金磚國家集團可能擴大！　恐影響世界地緣政治

男和老婆「泡熱水浴5分鐘」　染罕見病菌死亡！違法SPA中心奪2命

大馬廢死仍「強制判死」！他殘忍犯行曝　害8歲女兒臟器碎裂慘死

歐陽娜娜素顏近照全公開！　樹林突遭攻擊「全身紅腫」

七夕禁忌沒在怕！他衝刺一半「突傳機械女聲」　結局神展開

農業部修動保法管理動物虐待傷害　許淑華喊話盡速通過

住展：北市新建案房價前7月年漲4.76%　信義松山反降

金門從中國接電？台電：現有發電機組供電能力足夠

張惠妹男友七夕曬「超甜視角」！野生天后模樣曝：她那天8歲

余謙轉長中繼只投1場下二軍　恰總解釋考量

快訊／收回借款被疑洗錢逃稅！謝國樑告綠委林楚茵求償300萬敗了

滿車德製好料上身　MINI推出「JCW Bulldog Racing」特仕版

纜車繩索斷裂！巴基斯坦2大6小「困270m高空」　直升機出動救援

萌汪信義街頭「溜滑板」　吸路人目光：不敢相信

國際熱門新聞

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

女學霸挖雙眼失明　眼球垂下來嚇壞眾人

即／岸田文雄宣布：8／24排放福島核廢水

參加婚禮先付4.8萬禮金　賓客全跑光

吸血怪「卓柏卡布拉」？女拍下神秘4腳獸

新娘要賓客每人包4.8萬！超淒涼下場曝光

疑遭友人設局！台女赴菲反遭7中國男綁架

謎片真實上演！女上司發爆乳照色誘男下屬

搬錯遺體火化！家屬求償天價　殯葬業者慘了

17歲女洗澡幫手機充電　和腹中胎兒一起被電死

美要求公民離開白俄　頒「最高階」禁令

澤倫斯基丹麥演講　稱確信俄國將輸掉戰爭

即／護理師連殺7名嬰兒　宣判終身監禁

更多熱門

相關新聞

男SPA泡熱水浴5分鐘 染罕見病菌死亡

男SPA泡熱水浴5分鐘 染罕見病菌死亡

美國加州男子奧利弗(Ronald Oliver)近來和妻子一起去SPA中心，只是享受了5分鐘熱水浴，竟然因為不潔的浴池感染罕見病菌「退伍軍人病」(Legionellosis disease)，幾天後身體狀況急速惡化，不幸身亡。

工作20年被開除　失業男查信發現中大獎

工作20年被開除　失業男查信發現中大獎

中美洲會議驅逐台灣觀察員身分　美國譴責

中美洲會議驅逐台灣觀察員身分　美國譴責

拜登視察夏威夷災區！850人失蹤

拜登視察夏威夷災區！850人失蹤

美要求公民離開白俄　頒「最高階」禁令

美要求公民離開白俄　頒「最高階」禁令

關鍵字：

北美要聞搭機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

謝和弦喜曝「我又要當爸了」！陳緗妮懷二胎

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面