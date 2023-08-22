男和老婆「泡熱水浴5分鐘」　染罕見病菌死亡！違法SPA中心奪2命

▲男子到SPA中心享受熱水浴身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州男子奧利弗(Ronald Oliver)近來和妻子一起去SPA中心，只是享受了5分鐘熱水浴，竟然因為不潔的浴池感染罕見病菌「退伍軍人病」(Legionellosis disease)，幾天後身體狀況急速惡化，不幸身亡。

來自加州里奇蒙市(Richmond)的奧利弗，上月19日與妻子安娜貝爾(Anabel Acosta)一同到當地Zen Day Spa享受水療，只是在熱水池中待了5分鐘，卻因此感染病菌。

▲家人為不幸事件在網站上募款。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

安娜貝爾在募款網站上表示，「雖然我們發現病菌後立即採取行動，就醫與病菌搏鬥9天，後來住院依靠生命維持系統掙扎6天，我們還是在8月3日失去了他」，她自己則是幸運沒有感染。

美國疾病控制與預防中心表示，退伍軍人病是一種因為退伍軍人桿菌感染，所引起的嚴重肺炎，如果民眾不小心接觸到含有這種病菌的飛沫或是水，就有可能感染，死亡率約為10%。

當地媒體報導，除了奧利弗因為感染退伍軍人病死亡，該SPA中心後來又傳出另外一起同樣死亡案例，衛生稽查發現該SPA中心違法營業，目前已勒令停業，並且追蹤30多名顧客發現2人有感染症狀，幸好治療後正在康復中。