快訊／泰最高法院：前總理戴克辛　被判處8年有期徒刑

▲泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返回泰國。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

現年74歲的泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）逃亡海外15年後，突然在22日搭機返回泰國，吸引大批為泰黨（Pheu Thai）支持者前往接機。然而，身負貪污等多項罪嫌的他，一回國立刻被泰國最高法院宣判將入獄服刑8年。

根據路透社、法新社報導，泰國最高法院22日在一份聲明中表示，前總理戴克辛在缺席法庭的情況下，被依濫用職權與瀆職、非法命令國有銀行發放海外貸款，以及透過代理人非法持有股票等3項罪名，判處8年有期徒刑。

與此同時，泰國22日下午將第3度進行總理選舉投票，為泰黨稍早正式提名61歲地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）角逐總理，且是該黨唯一人選，但他需獲得泰國上下議院至少375名議員支持才能當選。

據先前報導，戴克辛是泰國現代史上最具影響力和爭議性的人物之一，他在2006年因軍事政變被推翻，且因貪污罪成立逃往海外，但他多次稱這些審判是出於政治動機。據富比世（Forbes）估計戴克辛身家近19億美元，而他的妹妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）同樣在2014年因為贖職罪同樣逃往海外。

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