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騎水上摩托車偷渡南韓身分曝！曾因諷刺習近平入獄　控遭中國打壓

▲▼中國籍男子權平從山東省騎乘水上摩托車偷渡至南韓。（圖／仁川海洋警察署）

▲中國籍男子權平從山東省騎乘水上摩托車偷渡至南韓。（圖／仁川海洋警察署）

記者羅翊宬／台北報導

中國一名30多歲的男子16日上午從山東省騎乘水上摩托車企圖偷渡至南韓，經過14個小時、橫跨300多公里才在仁川擱淺，目前已被移送南韓檢方。如今有消息證實，該男其實是曾赴美留學的中國學生運動人士權平，他透露因為無法忍受北京當局監視、打壓，才計畫偷渡南韓，預計提出難民申請。

權平（권평，Kwon Pyong）2016年曾因身穿印有諷刺中國國家主席習近平字句的T恤，被控「煽動顛覆國家政權罪」，他過去也曾有居留南韓的經驗。

韓國人權運動家李大宣今日（22）上午在臉書發文，證實該名從中國偷渡至南韓的30多歲男子為權平，權平1988年出生在中國吉林省延邊朝鮮族自治州，是一名朝鮮族，2012年就讀美國愛荷華州立大學後返回中國，在當地進入職場生活，之後對於中國在政治上的思想審查制度抱持不滿，公開支持遭北京當局拘禁的中國人權律師，投入中國人權運動。

權平2016年9月1日在推特上傳穿著印有「習包子」、「大撒幣」等諷刺習近平字樣T恤的照片，還特別發文表示要穿著該件衣服參加遊行，2016年10月1日晚間便被中國當局秘密警察依涉嫌煽動顛覆國家政權罪逮捕，長達4個月被單獨關押個人房，中國司法機關拒絕權平和他的律師進行面談。

▲▼權平曾於2016年穿上T恤拍照、諷刺習近平。（圖／翻攝自Twitter／Suyutong）

▲權平曾於2016年穿上T恤拍照、諷刺習近平。（圖／翻攝自Twitter／Suyutong）

2017年2月15日，權平在中國吉林省延邊法院被依涉嫌煽動顛覆國家政權罪判處1年6個月徒刑，當時此一消息曾被華文媒體和國外媒體報導，X（前身為推特）等社群媒體上也出現「#FreeKwonPyong」的HashTag，呼籲當局釋放權平。

李大宣表示，儘管權平2019年3月15日已刑滿出獄、回歸日常生活，但北京當局卻仍嚴格監視權平的一舉一動、甚至禁止權平出國，此舉也讓權平下定離開中國、逃亡海外的決心。

李大宣透露，其實他曾於2019年8月接獲權平聯絡，進而得知權平所遭受的待遇，以及權平計畫抵達南韓後申請登記為難民，無奈受到中國禁止出境的阻撓，導致權平逃亡南韓的計畫告吹，直到今年8月14日、也就是權平騎乘水上摩托車的前2天，才又收到來自權平的聯繫，而16日晚間輾轉得知權平偷渡南韓的消息。

李大宣指出，目前權平已被關押在仁川海洋警察署內，22日上午10時移交檢方，「雖然權平違反出入境管理法、入境韓國確實是一項錯誤的選擇，但他從2016年起在中國飽受政治壓迫、不公不義的司法判決，以及來自中國當局的監視，逼迫他做出賭命偷渡南韓的選擇。」

不過根據韓媒《News1》報導，南韓海洋警察卻對李大宣的說法抱持不同看法，表示從16日以後雖然對權平進行長達一周的追問，但權平對於偷渡南韓的動機始終閉口不答，因此只好將他依照違反出入境管理法的嫌疑移交檢方。

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