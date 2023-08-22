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中美洲會議引述聯合國先例！驅逐台灣觀察員身分　美跨黨議員譴責

▲▼中國與台灣。（圖／路透）

▲中美洲議會21日投票通過「排我納中」案，決定驅逐已擔任常任觀察員20多年的台灣。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

中美洲議會（PARLACEN） 於21日投票通過「排我納中」案，決定驅逐已擔任常任觀察員20多年的台灣；我外交部隨即於22日宣布正式退出中美洲議會。《路透社》指出，這代表著中國在拉丁美洲日漸增強的經濟影響力，使台灣逐漸被邊緣化，而美國參議員也發出聯合聲明譴責投票結果。

由瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等6國組成的中美洲議會21日投票通過，由尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案。中美洲議會在聲明中引用聯合國1971年為挺中而驅逐台灣的作法，稱台灣被視為中國大陸的一省，「這使其沒有資格作為一個獨立國家參與其中。」

▲中美洲會議批准中國成為常駐觀察員。

根據《路透社》報導，近年來中美國家如尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴拿馬和多明尼加相繼與台灣斷交，顯現出北京當局正逐漸擴大在中美洲的影響力。瓜地馬拉是中美洲人口最多的國家，也是唯一一個仍承認台灣的中美洲議會成員。

消息一出後，美國民主黨議員凱恩（Tim Kaine）與共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）所領導的參議院外交關係西半球小組委員會隨即發布聯合聲明，譴責中美洲議會的投票結果，「自1999年以來，台灣作為中美洲議會的永久觀察員，一直是一個強而有力的合作夥伴，鼓勵西半球良好的治理和經濟發展。」

美方也同時譴責中國破壞民主、阻礙地區成長，而中國駐美國大使館尚未做出相關回應。

目前中美洲的貝里斯和巴拉圭也仍舊與台灣保持外交關係，但美國官員認為，巴拉圭可能是下一個和台灣斷交的國家。

►大陸策動尼加拉瓜推「排我納中」　台灣宣布退出中美洲議會

►央視：中美洲會議批准中國成為常駐觀察員

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