俄Tu-22轟炸機「淪慘烈火海」照片是真的　烏克蘭無人機越境攻擊

▲俄羅斯諾夫哥羅德州空軍基地一架Tu-22M3轟炸機因無人機攻擊而燒毀。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯西北部諾夫哥羅德州(Novgorod)距離烏克蘭邊境約650公里遠的一處空軍基地,19日遭烏克蘭無人機襲擊,導致俄軍一架超音速遠程戰略轟炸機Tu-22M3(北約代號:逆火C型、Backfire-C)被摧毀。英媒BBC核實了社群平台Telegram流傳的現場照片,認為被團團火焰包圍的確實是Tu-22轟炸機。

▲俄羅斯Telegram社群上有網友PO出軍用機場火災濃煙照。(圖/翻攝自Telegram)

根據BBC與烏克蘭《軍事報》(Militarnyi)報導,俄羅斯索爾特西2號(Soltsy-2)空軍基地19日遭到直升機型無人機襲擊,俄羅斯國防部證實,莫斯科時間當天上午10時左右遇襲後停機坪起火,導致一架飛機受損。另有俄語Telegram頻道表示,至少2架飛機受損。俄國官員們隨後宣布在莫斯科與布良斯克共擊落4架無人機。

▲俄羅斯網友目睹火災濃煙,俄羅斯國防部證實一架飛機被毀,但無人員傷亡。(圖/翻攝自Telegram)

同時,Telegram流傳出幾張從附近社區目擊火災濃煙的照片,以及一張很可能是由空軍基地軍人所拍攝的Tu-22轟炸機陷入火海的照片。BBC核實相關照片發現,包含飛機的特殊鼻錐確實是Tu-22M3轟炸機等許多線索,因此認為照片是可信的。《軍事報》也透過衛星影像進行對照,證實燒毀的飛機確實位於索爾特西2號空軍基地。

▲俄羅斯Tu-22M3轟炸機被燒毀。(圖/翻攝自Militarnyi)

報導補充,Tu-22M3超音速轟炸機曾廣泛用於對烏克蘭城市的襲擊,速度可達到2馬赫(2倍音速),並可掛載俄羅斯Kh-22大型遠程飛彈,攜帶武器重量至多達到24公噸,Tu-22在敘利亞、車臣與喬治亞戰場上都曾被使用。

This is what Russian Air Force call "a strategic bomber was damaged by a UAV attack". I want to know what they call "a bomber was destroyed". The picture: a Russian Tu-22-M strategic bomber destroyed yesterday at Soltsi airbase, Novgorod region, not far from Petersburg. pic.twitter.com/FCMDPI8kGq