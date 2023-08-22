泰前總理戴克辛「逃亡15年」突返國！　同日將舉行總理選舉

▲泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國憲法法庭16日駁回泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）不能被二度提名為總理候選人的陳情案，並準備於22日再次舉行總理選舉，豈料在選舉當天上午，逃亡海外15年的前總理戴克辛卻突然搭機返國，吸引大批為泰黨（Pheu Thai）支持者前往接機，預料泰國政局將再添變數。

Former Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra arrives in Bangkok after 15 years of self-exile. Crowds of supporters waited for him and cheered loudly as he stepped out of Bangkok’s Don Mueang airport https://t.co/nLwsOWZxeg pic.twitter.com/ctOGcMSMLW — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 22, 2023

根據BBC、路透社報導，被迫流亡海外長達15年的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返回泰國，據傳班機已在曼谷廊曼國際機場降落，他完成入境程序後，可能直接被送往曼谷最高法院，並在監獄內的醫院過夜。

▲大批為泰黨支持者前往機場迎接戴克辛。（圖／路透）



現年74歲的戴克辛是泰國現代史上最具影響力和爭議性的人物之一，他在2006年因軍事政變被推翻，且因貪污罪成立逃往海外，但他多次稱這些審判是出於政治動機。戴克辛此次返國後可能須面臨超過10年的刑期，但外界推測，仍擁有大批支持者的他，應該不會被關押太久。

據富比世（Forbes）估計戴克辛身家近19億美元，而他的妹妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）同樣在2014年因為贖職罪同樣逃往海外。戴克辛么女、35歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今年5月也曾被為泰黨提名為總理候選人。

►泰國國會「第三次總理選舉」22日登場 為泰黨9黨聯盟有望組閣

►泰國憲法法庭駁回二度提名案 皮塔總理之路無望