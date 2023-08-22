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參加婚禮「竟要先付4.8萬禮金」賓客全跑光！　新娘崩潰不結了

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲加拿大新娘要求支付1500元加幣的禮金，結果幾乎所有親友都婉拒出席。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

加拿大新娘蘇珊（Susan）為了舉辦夢想婚禮，與未婚夫拚命存錢，但仍遠遠不及計畫開支，於是要求每位賓客支付1500元加幣（約新台幣3.5萬元）禮金，否則就不能出席，最終導致絕大多數親友拒絕參加。她在臉書發文宣布取消婚禮，接著竟話鋒一轉，瘋狂砲轟不願贊助自己的親友。

根據貼文，蘇珊與未婚夫精心策畫盛大婚禮，儘管努力存下1.5萬加幣（約新台幣35萬元），卻仍不足以支付6萬加幣（約新台幣141萬元）成本。她宣稱，一開始提出禮金要求時，伴娘及前男友家人都爽快答應，甚至表示可以提供更多資金，「我們說得很清楚，如果不贊助，就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的派對。」

未料，隨著婚禮日期逼近，竟然只有8名賓客答應提供禮金，就連伴娘和前男友家人也收回承諾。蘇珊在婚禮前4天決定取消，但她坦言當下臉色鐵青，「我們犧牲了這麼多，只是向每位賓客要求1500元左右…如果沒有一點朋友的幫助，這要怎麼成真呢？」

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗。（圖／CFP）

小倆口一度在募資網站GoFundMe籌措資金，卻只收到250加幣（約新台幣5891元）。蘇珊表示，「我只是想要當一天的卡戴珊（美國名媛），然後繼續像一般人那樣過生活」，親友們卻都不願幫忙，未婚夫還開始與她的閨蜜八卦婚禮話題，總在外面待到很晚才回家。

蘇珊懷疑自己慘遭背叛，取消婚禮後決定前往南美洲背包旅行，「我必須遠離這個糟糕的社會。捐錢給朋友到底他X的有多困難？我對你們而言重要嗎？友善提醒，別以為你擁有了我，我要徹底切割你們這些（惡毒的）蛇，我現在要一個人過自己的生活了。」

儘管這篇貼文出現在多年前，但最近又被網友熱議，「這個預算包括一輛獨角獸拉的閃亮馬車嗎？」、「我好想看到這個故事的改編影集或電影」、「我的天啊這太好笑了」。不少人「敲碗」想知道後續發展，也有人認為新娘思維太荒謬，懷疑可能有虛構成分。

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