參加婚禮「竟要先付4.8萬禮金」賓客全跑光！　新娘崩潰不結了

▲加拿大新娘要求支付1500元加幣的禮金,結果幾乎所有親友都婉拒出席。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

加拿大新娘蘇珊(Susan)為了舉辦夢想婚禮,與未婚夫拚命存錢,但仍遠遠不及計畫開支,於是要求每位賓客支付1500元加幣(約新台幣3.5萬元)禮金,否則就不能出席,最終導致絕大多數親友拒絕參加。她在臉書發文宣布取消婚禮,接著竟話鋒一轉,瘋狂砲轟不願贊助自己的親友。

根據貼文,蘇珊與未婚夫精心策畫盛大婚禮,儘管努力存下1.5萬加幣(約新台幣35萬元),卻仍不足以支付6萬加幣(約新台幣141萬元)成本。她宣稱,一開始提出禮金要求時,伴娘及前男友家人都爽快答應,甚至表示可以提供更多資金,「我們說得很清楚,如果不贊助,就不會受邀參加我們專屬的婚禮。這是一生一次的派對。」

未料,隨著婚禮日期逼近,竟然只有8名賓客答應提供禮金,就連伴娘和前男友家人也收回承諾。蘇珊在婚禮前4天決定取消,但她坦言當下臉色鐵青,「我們犧牲了這麼多,只是向每位賓客要求1500元左右…如果沒有一點朋友的幫助,這要怎麼成真呢?」

小倆口一度在募資網站GoFundMe籌措資金,卻只收到250加幣(約新台幣5891元)。蘇珊表示,「我只是想要當一天的卡戴珊(美國名媛),然後繼續像一般人那樣過生活」,親友們卻都不願幫忙,未婚夫還開始與她的閨蜜八卦婚禮話題,總在外面待到很晚才回家。

蘇珊懷疑自己慘遭背叛,取消婚禮後決定前往南美洲背包旅行,「我必須遠離這個糟糕的社會。捐錢給朋友到底他X的有多困難?我對你們而言重要嗎?友善提醒,別以為你擁有了我,我要徹底切割你們這些(惡毒的)蛇,我現在要一個人過自己的生活了。」

儘管這篇貼文出現在多年前,但最近又被網友熱議,「這個預算包括一輛獨角獸拉的閃亮馬車嗎?」、「我好想看到這個故事的改編影集或電影」、「我的天啊這太好笑了」。不少人「敲碗」想知道後續發展,也有人認為新娘思維太荒謬,懷疑可能有虛構成分。

This is the best thing I've ever read. pic.twitter.com/tLQ4HEmpYA