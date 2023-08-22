北韓恐肅清黨政高官！金正恩怒轟總理「低能兒」　視察洪患動怒

▲金正恩視察平安南道干瀉地因潰堤而遭洪水倒灌淹沒的農田。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）平安南道和南浦特別市某處潮攤（干瀉地）因為遭海水倒灌、堤防潰堤，導致當地農田慘泡在洪水之中，該國最高領導人金正恩昨日（21）日前往視察時大動肝火、以粗鄙字眼飆罵，要求嚴懲相關單位，認為內閣總理為首的金德訓未能善盡管理責任，才會引發洪災，外界預測北韓恐怕又要藉此整肅官員。

根據北韓官媒《朝中社》今日（22）日上午報導，金正恩21日前往平安南道、南浦特別市溫泉郡石峙里的干瀉地建設綜合企業所視察現場洪災，該處因堤防水工程等設施並未如實建設，導致海水淹垮堤防，造成干瀉地區域淹水。

從官媒釋出的相片中，可以看到臉色凝重的金正恩身穿一襲白衣、黑褲，走進水位淹到大腿部分的農田中，他當場對隨同視察的官員們動怒，向內閣總理金德訓歸咎執政疏失，「最近數年來金德訓內閣的行政經濟紀律嚴重渙散，結果導致一群不負責任的流氓之輩將國家經濟事業『吃乾抹淨』！」

金正恩言詞犀利，「身為引領國家經濟『司令塔』的總理，卻做得四不像，也無法對人民生活負起責任，對此我不由得感到十分遺憾。內閣總理不負責任的態度和思想觀念，身為黨必須嚴格檢討！」

此次金德訓並未陪同金正恩出訪視察。

據悉，金德訓2020年從黨政幹部陣營中脫穎而出，以59歲的年齡擔任囊括全國經濟重責大任的國務總理，是黨政高層中相對之下較為年輕的有為官員，他還是北韓權力之巔、朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員的其中一員，身上總是掛著象徵「金正恩心腹」的皮外套，經常代表金正恩前往各地工廠或農場等經濟生產單位視察。

金正恩在言談中預告，將針對黨內不適任單位或官員實施肅清工作，以黨紀和法律嚴懲，「那些不懂得配合黨中央訴求的『政治早產兒』、『低能兒』、『對職責不誠實的人』，絕對無法獲得原諒！」

南韓《韓聯社》分析，金正恩之所以用強烈語氣的措辭砲轟內閣總理金德訓等眾官員，可能是因為北韓仍因嚴重的糧食供應不足問題而處於惡劣的經濟環境，為此金正恩不得不讓其他官員成為眾矢之的，自己則能藉此迴避政治責任。