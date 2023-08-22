涉干預喬治亞州選務　川普證實24日將主動到案：我要被逮捕了

▲美國前總統川普面臨至少4件起訴。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導指出，美國前總統川普（Donald Trump）涉及推翻2020年大選在喬治亞州的選舉結果，他將依先前與檢方協商的「主動到案」命令，於24日前往亞特蘭大監獄報到。消息一出，川普本人也在網路社交媒體上證實他將於24日「被逮捕」，但堅稱檢方是因政治動機起訴他。

根據路透社報導，正在競選2024年美國總統大選的川普21日在他的社群平台Truth Social上發文表示，「我將於周四前往喬治亞州亞特蘭大『被逮捕』（to be ARRESTED）。」他強調，檢方起訴是出於政治動機，企圖破壞他再次競選。

CNN引述消息來源稱，川普計畫於24日依「主動到案」命令至富爾頓郡（Fulton County）監獄報到接受登記。川普的律師21日當天與富爾頓郡地方檢察官辦公室就同意保釋金與釋放條件進行談判後，敲定了24日到案日期。

喬治亞州上周公布98頁起訴書中，川普與其他18名被告被指控41項刑事罪名，全數都與試圖翻轉川普在2020年大選中失掉喬治亞州的選舉結果有關。川普前私人律師伊斯特曼（John Eastman）也將於23日至喬治亞州主動到案。

喬治亞州的案件是川普第4度被起訴，其他3起訴訟包含2024年3月份將在紐約州面臨色情女星封口費案審判；2024年5月份將在佛州接受不當處理政府機密文件的聯邦審判；以及美國聯邦特別檢察官就試圖推翻上屆大選結果起訴川普，檢方希望2024年1月在華盛頓聯邦法院審理，但川普律師要求延至2026年4月，審判日期尚無定案。