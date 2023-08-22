金正恩開放邊境在即？高麗航空「睽違3年半」飛抵北京　北韓人返鄉

▲北韓「高麗航空」航班22日上午從平壤飛抵北京，可以看到一架機翼上印有北韓國旗的客機停在海南航空客機後方。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

自從全球2020年1月爆發新冠疫情以後，北韓（朝鮮）便立刻封鎖邊境，包括計畫從中國返鄉的留學生、辦公人士等公民也被阻擋在外，直到去年1月才重啟朝中邊境貨物列車。不過睽違3年7個月，北韓高麗航空的班機今（22）日上午終於飛抵中國北京，預告平壤當局正加快邊境開放的腳步。

根據南韓《韓聯社》，北韓國營航空公司「高麗航空」客機JS151航班從平壤順安國際機場起飛，22日上午9時14分（北京時間）終於在中國北京首都國際機場降落，機場電子資訊看板顯示著JS151的抵達資訊，該航班比原定的抵達時間上午9時30分還提早半小時抵達。

▲北京首都國際機場電子看板顯示高麗航空的抵達資訊。（圖／CFP）

機場電子資訊看板也顯示著預計起飛的航班、出關窗口和登機門等資訊，高麗航空JS152航班將於22日下午1時5分從北京起飛、返回北韓平壤。

報導指出，雖然未能確認從平壤出發、飛抵北京的JS151航班究竟是否載有乘客，但北京首都國際機場停車場內可以看到登記為「朝鮮（北韓）駐中國大使館」的車輛停放，推測可能是北韓高層關係人士飛抵北京、或是駐留在北韓大使館的相關人士準備搭機返回北韓。

▲北韓人臉孔的乘客推著一大箱托運行李，至高麗航空櫃台窗口辦理登機。（圖／CFP）

從《韓聯社》釋出、由該媒體韓姓特派員所拍攝的相片可以看到，北京首都國際機場辦理登機、行李託運的高麗航空櫃台窗口，許多有著北韓人臉孔的乘客正在辦理飛往平壤航班的登機手續。

據悉，日媒《共同社》昨日（21）日曾透露，一架高麗航空的班機將於上午從平壤飛抵北京，然而飛抵北京的航班、以及返回平壤的航班卻遭無故取消。

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