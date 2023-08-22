美國要求公民立刻離開白俄羅斯　頒布「最高階」禁令

▲出於安全考量，立陶宛關閉了與白俄羅斯之間的過境站點。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續進行中，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）才於數周前遷往白俄羅斯，因此立陶宛、拉脫維亞、波蘭三國加強邊境沿線的安全防守。在此之際，美國拜登政府透過駐白俄使館發出公告，要求待在白俄羅斯的公民立刻離境，同時將白俄羅斯列為4級風險國家。

根據美媒《國會山報》，美國駐白俄羅斯首都明斯克的大使館於21日深夜發出公告，要求白俄羅斯境內的美國公民立刻離境（Depart），該公告指出立陶宛政府本月18日關閉和白俄羅斯之間的邊境，因此警告美國公民切勿前往白俄羅斯。

美國國務院更將白俄羅斯列為4級風險國家，此為安全警告的最高階段，目前美國在白俄羅斯的任務規模縮小，只處理緊急的美國公民事務。

美國國務院透過公文警告，「由於白俄羅斯持續為莫斯科當局對烏克蘭的無端攻擊提供便利，俄羅斯在白俄境內集結軍事力量、任意執行當地法律，使其有潛在的內亂和被拘留的風險，由於大使館協助白俄境內公民、或是前往白俄旅遊的美國公民能力有限，因此不要前往白俄羅斯。」

報導指出，立陶宛上周關閉了與白俄羅斯邊境6個過境點的其中2個，美國國務院敦促美國公民從剩下的過境點旅行，同時警告，波蘭、立陶宛、拉脫維亞政府已經表示，有可能進一步關閉與白俄羅斯之間的過境點。

波蘭與白俄羅斯之間仍有一個過境點開放，拉脫維亞則有2個過境點開放。另外，波蘭和拉脫維亞向與白俄接壤的邊境增兵。